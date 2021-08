Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz - Sachbeschädigungen, Syke - Trunkenheitsfahrt, Syke und Stuhr - Verkehrsunfallfluchten

Diepholz (ots)

Diepholz- Sachbeschädigungen im Stadtgebiet Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Mittwoch, den 11.08.2021, im Zeitraum von 15:45 Uhr bis 18:00 Uhr, die Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen, welcher auf dem Parkplatz des Diepholzer Freibades geparkt wurde. Ebenso wurde, am Donnerstag, den 12.08.2021, gegen 02:50 Uhr, in der Straße Willenberg, ein weiterer geparkter Pkw durch Einschlagen einer Scheibe an der Fahrertür beschädigt. Letztlich kam es zur vorab genannten Zeit in der Donnerstagnacht auch zu einer Sachbeschädigung an einem Friseursalon in der Steinstraße in Diepholz. Der unbekannte Täter beschädigte hier mittels Stein zwei Fensterscheiben. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Diepholz unter 05441/9710 zu melden.

Wagenfeld - Diebstahl aus Altkleidercontainer Am Mittwoch, den 11.08.2021, gegen 19:40 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einem Altkleidercontainer, in der Straße Am Markt, in Wagenfeld. Die Täter entwendeten hierbei Kleidungsstücke durch ein Hineingreifen in die Ladeluke. Im Anschluss wurde das Diebesgut in mitgebrachten Tüten verstaut. Durch einen Zeugen wurde die Tat beobachtet und die Beschuldigten samt Diebesgut gestellt.

Hüde - Tankbetrug mit Festnahme

An der Shell Tankstelle in der Osnabrücker Straße konnten am Mittwochmorgen, gegen 08:00 Uhr, vier Beschuldigte nach einem Tankbetrug gestellt werden. Im geführten Pkw befand sich zudem Diebesgut aus vorangegangenen Ladendiebstählen. Die Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen.

Syke - Betrunken und mit zwei Kindern (4 und 10 Jahre) unterwegs Donnerstagnacht, gegen 0:30 Uhr, wurde im Kiebitzweg eine 28-jährige Frau aus Essen kontrolliert, die offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilgenommen hat. Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille. Die Frau wurde durch die Beamten zur Wache gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde mit sofortiger Wirkung beschlagnahmt. Zudem wurde das Jugendamt informiert.

Syke - Am Mittwoch, in der Zeit von 9:00 Uhr bis 13:50 Uhr, wurde in der Straße Auf den Wührden ein ordnungsgemäß geparkter Mini Cooper im Vorbeifahren durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher hinterließ an der Fahrerseite des weiß-schwarzen Minis einen Sachschaden von ca.5000 Euro und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Syke unter 04242/9690 zu melden.

Bassum - Fahrradfahrer übersehen

Ein 74-jähriger Apelstedter wollte am Mittwochnachmittag mit seinem Pkw von der B 61 nach links in die Straße Wedehorn abbiegen und hat dabei einen 77-jährigen Bassumer übersehen, der ihm mit seinem Fahrrad entgegenkam. Im Einmündungsbereich kam es zum frontalen Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad. Durch den Zusammenprall stürzte der Bassumer und verletzte sich leicht. Der Sachschaden am Fahrrad sowie am Pkw Dacia beträgt ca. 500 Euro.

Twistringen - Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand am Mittwochabend, den 11.08.2021, ein 20-Jähriger aus Twistringen. Dieser war den Beamten mit einem E-Scooter ohne Kennzeichen im Twistringer Ortsgebiet aufgefallen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde der Konsum von Marihuana eingeräumt. Ein durchgeführter Urintest bestätigte dies. Letztlich wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Moordeich - Verkehrsunfallflucht eines Radfahrers Am Mittwochvormittag, um 11:00 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Stuhrer mit seinem grünen Bentley die Straße Neuer Weg in Stuhr (Moordeich). Auf Höhe der Straße Im Ring wurde der Stuhrer rechts von einem Fahrradfahrer überholt. Der Fahrradfahrer fuhr sodann quer vor den Bentley, woraufhin der Stuhrer abbremsen und nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei stieß er gegen einen Leitpfahl und der Pkw wurde beschädigt. Der Sachschaden beträgt mindestens 2.000 Euro. Der Fahrradfahrer entfernte sich unerlaubt ohne seine Personalien feststellen zu lassen. Hinweise nimmt die Polizei in Stuhr unter 0421/4270790 entgegen.

