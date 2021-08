Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 15.08.2021

Diepholz (ots)

PK Sulingen

Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Sonntag, den 15.08.2021 gegen 08:50 Uhr befuhr ein 23jähriger Pkw-Führer aus der Samtgemeinde Barnstorf in Ehrenburg die Kreisstraße 1 aus Richtung Schweringhausen kommend in Richtung Schmalförden. Ausgangs einer leichten Rechtskurve kommt er nach links von der Fahrbahn ab und kommt, nachdem er einen Leitpfosten überfahren hat, auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

PK Syke

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer Am Samstag, den 14.08.2021 gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 25jähriger aus Twistringen mit seinem Motorrad die Steller Straße in Twistringen in Richtung Ortsausgang. Als ein 76jähriger Radfahrer ebenfalls aus Twistringen die Fahrbahn kreuzte, kam er zur Kollision beider Fahrzeuge infolgedessen beide Fahrer stürzten. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Pizza mit Falschgeld bezahlt

Am späten Samstagabend, den 14.08.2021 wurde online eine Bestellung beim lokalen Pizzalieferdienst getätigt. Die Lieferung wurde vor einem Haus in der Bussardstraße in Bassum abgefangen und bar bezahlt. Bei Abrechnung der Kasse wurde dann festgestellt, dass es sich um Falschgeld handelt. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242-9690.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 14.08.2021 im Zeitraum von 16:15 Uhr bis 19:15 Uhr, kam es in der Beppener Straße in Schwarme zu einer Verkehrsunfallflucht. Der verursachende Fahrzeugführer hat vermutlich in der Einfahrt eines Anwohners gewendet oder rangiert. Dabei wurden u.a. die Standpfähle für den Briefkasten und Pflanzen beschädigt. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242-9690.

PI Diepholz

Diebstahl aus einem Restaurant

Am Sonntag, den 15.08.2021 gegen 00:30 Uhr wurden in einem Restaurant in Wagenfeld mehrere Kellner-Portemonnaies entwendet. Die Portemonnaies lagen hinter der Theke und als der Geschädigte kurz den Raum verließ, betraten unbekannte Täter das Restaurant und entwendeten die Portemonnaies. Zu dem Zeitpunkt befanden sich keine Gäste mehr im Haus. Es wurde Bargeld in Höhe von ca. 4000EUR entwendet. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Wagenfeld unter 05444-980100 oder an die Polizei in Diepholz unter 05441-9710.

Einbruch in ein Mehrparteienhaus

In der Zeit von Freitag, 13.08.2021 22:30 bis Sonntag, 15.08.2021 03:00 Uhr kam es in Wagenfeld im Hirschberger Weg zu einem Einbruch in ein Mehrparteienhaus. Dabei wurden bei vier Wohnungen die Wohnungstüren aufgehebelt und anschließend die Wohnungen durchsucht. Insgesamt wurden 5500EUR Bargeld entwendet. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Wagenfeld unter 05444-980100 oder an die Polizei Diepholz unter 05441-9710.

Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, den 14.08.2021 gegen 19:00 Uhr wurde in Wagenfeld von einem Zeugen eine Trunkenheitsfahrt gemeldet. Der Beschuldigte war mit einem land- und forstwirtschaftlichen Sattelzug unterwegs. Der Zeuge stellte bei der Warenannahme Alkoholgeruch fest. Der 51-jährige Wagenfelder stand erheblich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Trunkenheitsfahrt

Im Stadtgebiet von Diepholz wurde am Sonntag, den 15.08.2021 gegen 00:20 Uhr von Polizeibeamten ein Pkw mit einem 19-jährigen nicht-deutschen Staatsangehörigen kontrolliert. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Um die Weiterfahrt zu verhindern wurde sein Fahrzeugschlüssel vorübergehend sichergestellt.

Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Im Stadtgebiet von Diepholz wurde am 14.08.2021 gegen 22:35 Uhr ein Pkw mit einem 24-jährigen nicht-deutschen Staatsangehörigen festgestellt. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

