POL-HAM: Bargeld aus Imbiss gestohlen

Hamm-Mitte (ots)

Am Sonntag, 30. Mai, brach ein unbekannter Mann gegen 5.20 Uhr in einen Imbiss auf dem Marktplatz ein. Durch ein Schiebefenster gelangte er in den Verkaufsraum und entwendete Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe.

Der Täter ist geschätzt zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat ein südeuropäisches Erscheinungsbild und trug eine olivgrüne Jacke sowie eine schwarze Schirmmütze.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

