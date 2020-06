Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - An Spielautomaten zu schaffen gemacht

Rastatt (ots)

Beamte des Polizeireviers Rastatt ermitteln seit dem frühen Dienstag aufgrund eines Einbruchs in eine Spielhalle in der Werkstraße. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und machten sich dort an zwei Spielautomaten und deren monetären Inhalt zu schaffen. Nachdem es ihnen offenbar gelang mit erbeutetem Bargeld zu entkommen führte auch die aufgrund des gegen 1:30 Uhr ausgelösten Alarms eingeleitete Fahndung mehrerer Polizeistreifen nicht zum gewünschten Erfolg. /ma

