Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Gartenschuppens in Hatten

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 16. August 2020, geriet gegen 16:00 Uhr die Außenfassade eines Gartenschuppens in der Bümmersteder Straße in Brand.

Die Freiwillige Feuerwehr Hatten löschte das Feuer und konnte somit eine weitere Ausbreitung verhindern. Der entstandene Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt.

Die Brandursache kann nach Einschätzung der Feuerwehr auf einen technischen Defekt zurückgeführt werden.

