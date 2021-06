Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

1. Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang in Wiesbaden-Schierstein, Wiesbaden, Hafenstraße, 02.06.2021, 15:45 Uhr,

(wie)Am Mittwochnachmittag kam es in Wiesbaden-Schierstein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 80-jährigen LKW-Fahrer und einer 71-jährigen Fahrradfahrerin. Kurz nach dem Kreuzungsbereich Rheingaustraße/ Äppelallee/ Hafenweg kam es im Hafenweg zu einer Kollision, bei der das Fahrrad unter den LKW geriet. Die Fahrradfahrerin erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden ordnete die Sicherstellung der Fahrzeuge und die Hinzuziehung eines Gutachters an. Der Bereich um den Unfallort wurde weiträumig abgesperrt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell