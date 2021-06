Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Im Linienbus unsittlich berührt +++ Auseinandersetzungen +++ Einbruch in Kindertagesstätte +++ Unfallflucht in der Biebricher Allee +++ Auffahrunfall mit vier Verletzten

Wiesbaden (ots)

1. Im Linienbus unsittlich berührt,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring und Schiersteiner Straße, 01.06.2021, 13.57 Uhr bis 16.00 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag wurde eine 18-jährige Frau in zwei verschiedenen Wiesbadener Linienbussen von einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Das erste Mal begegnete die 18-Jährige dem Unbekannten in der Buslinie 8 in Richtung stadtauswärts, wo er ihr gegen 14.00 Uhr im Kaiser-Friedrich-Ring einen Kuss auf den Handrücken gegeben haben soll. Bei der zweiten Begegnung gegen 16.00 Uhr in der Schiersteiner Straße im Bus der Linie 15 stadtauswärts hätte er sie dann unsittlich am Oberschenkel berührt und hierbei anzügliche Bemerkungen von sich gegeben. Der Mann soll etwa 70 Jahre alt sowie mittelschlank gewesen sein und kurze Haare sowie einen grauen Schnurbart gehabt haben. Er habe einen Krückstock mit sich geführt und eine braune Lederjacke getragen. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

2. Konflikt zwischen Verkehrsteilnehmern, Wiesbaden-Breckenheim, Karl-Albert-Straße, 01.06.2021, 15.00 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag kam es in der Karl-Albert-Straße in Breckenheim zu einem Konflikt zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Auslöser der Auseinandersetzung war, dass ein Linienbus in der Karl-Albert-Straße durch einen Pkw an der Weiterfahrt gehindert worden sein soll. Als sich dann durch den stehengebliebenen Bus der Verkehr staute, stieg gegen 15.00 Uhr ein hinter dem Bus wartender 34-jähriger Mann aus seinem Fahrzeug aus und stellte den Fahrer des blockierenden Pkw zur Rede. Daraufhin sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen, in deren Verlauf der 34-Jährige von dem unbekannten Autofahrer bedroht worden sei. Nach der Auseinandersetzung hätten sich die beiden Männer zunächst von der Örtlichkeit entfernt, seien dann aber wenige Minuten später wieder zurückgekehrt, woraufhin der Konflikt zwischen den beiden Kontrahenten erneut aufgekeimt sei. Die verständigten Polizisten konnten vor Ort nur noch den 34-Jährigen antreffen, sein Kontrahent hatte sich bereits von der Örtlichkeit entfernt. Der Unbekannte soll etwa 40 Jahre alt, ca. 2,00 Meter groß sowie kräftig gewesen sein und eine Glatze gehabt sowie Brille getragen haben. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Gegen Kopf geschlagen,

Wiesbaden, Adlerstraße, 01.06.2021, 21.30 Uhr,

(pl)In der Adlerstraße kam es am Dienstagabend zu einem Angriff auf einen 23-jährigen Mann. Drei Täter sollen den alkoholisierten 23-Jährigen gegen 21.30 Uhr von hinten angegriffen und geschlagen haben. Eine verwertbare Täterbeschreibung liegt nicht vor. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

4. Auseinandersetzung am Rheinufer,

Mainz-Kastel, Rheinufer, 01.06.2021, 18.55 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend kam es am Rheinufer in Mainz-Kastel zu einer Auseinandersetzung zweier 49 und 21 Jahre alter Männer. Die beiden Männer waren um kurz vor 19.00 Uhr in verbale Streitigkeiten geraten, in deren Verlauf der 49-Jährige seinen jüngeren Kontrahenten mit einem Multifunktionstool bedroht haben soll. Gegen den 49-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

5. Einbruch in Kindertagesstätte,

Wiesbaden- Rheingauviertel, Klarenthaler Straße, 31.05.2021, 20.00 Uhr bis 01.06.2021, 07.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag wurde eine Kindertagesstätte in der Klarenthaler Straße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein, brachen dort noch weitere Zugangstüren auf und ließen anschließend das aufgefundene Bargeld mitgehen. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

6. Volvo gestohlen,

Wiesbaden-Südost, Klopstockstraße, 31.05.2021, 20.00 Uhr bis 01.06.2021, 14.15 Uhr,

(pl)Autodiebe haben zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag einen in der Klopstockstraße abgestellten blauen Volvo gestohlen. An dem entwendeten Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-JY 654 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Stromverteilerkasten beschädigt,

Wiesbaden, Schlossplatz, 31.05.2021, 15.35 Uhr

(pl)Auf dem Wiesbadener Schlossplatz wurde am Montagnachmittag ein Stromverteilerkasten beschädigt. Unbekannte rissen gewaltsam mehrere Stromkabel aus dem Kasten und verursachten hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

8. Unfallflucht in der Biebricher Allee, Wiesbaden-Biebrich, Biebricher Allee, Tannhäuserstraße, 31.05.2021, 17.25 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag kam es in der Biebricher Allee zu einer Unfallflucht, bei welcher eine 28-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die 28-Jährige war gegen 17.25 Uhr mit ihrem Kia von der Innenstadt kommend auf dem rechten von zwei Geradausstreifen in Richtung Biebrich unterwegs. Als sie dann langsam auf eine rote Ampel zurollte, sei ihr plötzlich ein schwarzer Kombi beim Fahrstreifenwechsel in die Fahrerseite gefahren. Während die Kia-Fahrerin nach der Kollision am Straßenrand angehalten habe, sei der Unfallverursacher mit seinem schwarzen Kombi einfach weitergefahren. Die Leichtverletzte wurde am Unfallort ambulant behandelt. Am Kia entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro. Nach Angaben der 28-Jährigen soll der Kombi mit drei Personen besetzt gewesen sein. Der Fahrer soll etwa 20-25 Jahre alt gewesen sein und schwarze, stark gegelte, zur Seite gekämmte Haare sowie einen Dreitagebart gehabt haben. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

9. Auffahrunfall mit vier Verletzten,

Wiesbaden-Nordost, Frankfurter Straße, Lessingstraße, 01.06.2021, 07.25 Uhr,

(pl)In der Frankfurter Straße in Wiesbaden kam es am Dienstagmorgen zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und vier verletzten Personen. Eine 21-jährige Autofahrerin fuhr gegen 07.25 Uhr mit ihrem Opel Corsa den mittleren von insgesamt drei Fahrstreifen in Richtung Innenstadt entlang. Als die beiden vorausfahrenden 29 und 40 Jahre alten Autofahrerinnen ihre Fahrzeuge in Höhe der Kreuzung zur Lessingstraße verkehrsbedingt anhalten mussten, fuhr die 21-Jährige mit ihrem Corsa auf den Fiat 500 der 29-Jährigen auf, wodurch dieser auch noch auf den davorstehenden Opel Zafira der 40-jährigen geschoben wurde. Alle drei Autofahrerinnen sowie ein 57-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Die 40-Jährige musste aufgrund ihrer Verletzung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell