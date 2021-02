Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfallflüchtiger räumt Unfallstelle auf - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Glogaustraße,

25.02.2021, 13.15 - 15.00 Uhr

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ein geparktes Auto und verließ den Unfallort.

Eine 69-jährige Braunschweigerin parkte ihren VW-Golf am Donnerstag gegen 13.15 Uhr in der Glogaustraße. Als sie ca. zwei Stunden später zurückkam, war ihr Auto an der Fahrerseite stark beschädigt. Offensichtlich war jemand mit seinem Fahrzeug gegen ihr Auto gefahren und hatte den Unfallort verlassen. Ungewöhnlich war hier jedoch, dass der abgefahrene Spiegel auf dem Dach ihres Autos lag. Die Splitter des Spiegelglases waren nicht mehr zu finden. Möglicherweise hatte der Verursacher den Unfallort vor seinem Verschwinden aufgeräumt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531/476-3935.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell