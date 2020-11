Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Junge Männer klettern auf Balkon im Sertoriusring

Mainz-FinthenMainz-Finthen (ots)

Mittwoch, 11.11.2020, 20:11 Uhr

Am Mittwochabend sitzt ein Ehepaar aus Mainz-Finthen im Wohnzimmer deren Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, als die Eheleute gegen 20:11 Uhr ein lautes Geräusch wahrnehmen. Kurz darauf sind zudem mehrere Männerstimmen zu hören. Als die 60-jährige Ehefrau durch die Hintertür des Hauses nach draußen geht, um unerkannt nachzuschauen was passiert ist, erkennt sie zunächst eine an ihrem Balkon angelehnte Leiter. Außerdem befinden sich mehrere junge Männer auf ihrem Balkon. Als die jungen Männer die Hausherrin erblicken, ergreifen sie die Flucht. Trotz einer Fahndung durch Funkstreifen sämtlicher Mainzer Polizeidienststellen, können die Männer nicht mehr aufgefunden werden. Bei der Tatortaufnahme können die Beamten der Mainzer Kriminalpolizei keine einbruchstypischen Spuren feststellen. Allerdings finden die Ermittler auf dem Balkon Unterhaltungselektronik und Zigaretten, die nicht den Eheleuten gehören und neben der am Balkon angelehnten Leiter, von den jungen Männern zurückgelassen worden sein müssen. Das Motiv ist derzeit völlig unklar. Die jungen Männer werden von der Zeugin wie folgt beschrieben:

- Drei junge Männer - ca. 20 Jahre alt - alle Drei hätten kurze Haare mit einer "Lockenfrisur" - alle Drei sollen Jogginghosen getragen haben (zwei in dunkler Farbe und einmal heller) - einer der Männer soll ein helles Oberteil mit dunklen Streifen getragen haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

