Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zivilstreife stoppt Betrunkenen+++Briefkästen beschädigt+++32-Jähriger bei Angriff verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Betrunkener Autofahrer übersieht rote Ampel, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Freitag, 28.05.2021, 00:27 Uhr

(gr)Eine rote Ampel übersah ein 28-jähriger Wiesbadener in der vergangenen Freitagnacht und wurde anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der junge Mann fiel einer zivilen Streife der Wiesbadener Kriminalpolizei zunächst in der Rheintalstraße auf, wo er mit seinem Fahrzeug an einer ausgeschalteten Ampel anhielt. Bei der anschließenden Weiterfahrt konnten diverse Auffälligkeiten festgestellt werden, bei denen der 28-Jährige unter anderem eine rote Ampel im Kreuzungsbereich der Erich-Ollenhauer-Straße und Saarstraße übersah. Eine anschließende Kontrolle ergab einen Atemalkoholwert des Fahrers von 1,76 Promille. Gegen den jungen Mann wurde Strafanzeige gestellt und er muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

2. Briefkästen aufgebrochen,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Sonntag, 30.05.2021, 18:30 bis 21:30 Uhr

(gr)Zu einer Sachbeschädigung an mehreren Briefkästen kam es am vergangenen Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus am Wiesbadener Kaiser-Friedrich-Ring. Bislang unbekannte Täter drangen in das Wohnhaus ein und beschädigten dort insgesamt fünf an einer Wand befestigte Briefkästen. Ob bei der Tat etwas entwendet wurde ist bisher unklar und wird Gegenstand der Ermittlungen sein. Zeugen oder mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

3. Täter nach Körperverletzung flüchtig, Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, Sonntag, 30.05.2021, 13:37 Uhr

(gr)Am vergangenen Sonntag kam es auf dem Gelände des Einkaufszentrums Schelmengraben zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 32-Jähriger eine Kopfplatzwunde erlitt. Der Mann und seine Begleiterin hielten sich im Eingangsbereich des Einkaufszentrums auf, als ein bislang unbekannter junger Mann aus einer Personengruppe von etwa 5-6 Personen hervortrat und dem Geschädigten mit einem harten Gegenstand gegen den Kopf schlug. Die Personengruppe flüchtete daraufhin in Richtung Friedrich-Engels-Weg. Der bislang unbekannte Täter soll etwa 180 cm groß und etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Er soll weiterhin einen schwarzen Vollbart, sowie schwarze mittellange Haare getragen haben. Bekleidet war er nach Angaben des 32-Jährigen mit einem grauen Sportanzug. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

