Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zeugin beobachtet Unfallfuchtflucht in Helmstedt und informiert die Polizei.

HelmstedtHelmstedt (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Helmstedter Polizei eine Verkehrsunfallflucht schnell aufklären konnte. Am Samstagmorgen um 09.12 Uhr beobachtete eine 46-jährige Zeugin in der Gustav-Steinbrecher-Straße, wie ein Pkw VW von der Straße abkam und gegen einen geparkten Audi und einen geparkten Mercedes prallte. Der Fahrer habe sich mit Vollgas von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Zeugin merkte sich das Kennzeichen des Flüchtenden und gab ihre Beobachtungen an die Wache der Polizei telefonisch weiter. Während eine Funkstreife zum Unfallort entsandt wurde, fuhr eine zweite Funkstreife die Wohnung des Flüchtenden an, der seinen Pkw soeben in seiner Garage eingeparkt hatte. Neben einer zu fertigen Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht informierte die Polizei auch die Führerscheinstelle. Der entstandene Schaden wurde an beiden beschädigten Pkw auf 1200 Euro geschätzt. Die jeweiligen Halter waren erfreut, dass sie den Schaden ersetzt bekommen.

