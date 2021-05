Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Angriff bei Fahrscheinkontrolle +++ Streit um geparkten Wagen eskaliert +++ Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen +++ Fahrradcodieraktion des 2. Polizeireviers

1. Angriff bei Fahrscheinkontrolle,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Platz, 27.05.2021, gg. 07.50 Uhr (ho)Ein Kontrolleur der ESWE-Verkehrsbetriebe ist gestern Morgen in einem Stadtbus von einem 64-jährigen Mann angegriffen und dabei leicht verletzt worden. Der Beschuldigte sollte gegen 07.50 Uhr einer Kontrolle unterzogen werden. Ermittlungen zufolge soll der Mann dabei mit einer Plastikflasche versucht haben, das Kontrollpersonal zu schlagen. Einer der Kontrolleure erlitt bei dem Angriff Schürfwunden im Gesicht. Damit nicht genug soll der 64-Jährige die Geschädigten auch noch übel beleidigt und bedroht haben. Gegen den Mann wurde Strafanzeige erstattet.

2. Streit um geparkten Wagen eskaliert,

Wiesbaden-Delkenheim, Münchner Straße, 27.05.2021, gg. 11.50 Uhr

(ho)Ein Streit um ein abgestelltes Fahrzeug ist gestern Vormittag in Delkenheim eskaliert und endete schließlich in einer handfesten Auseinandersetzung. Angaben der Beteiligten zufolge habe ein 53-jähriger Mann sein Fahrzeug so abgestellt, dass ein 34-jähriger Autofahrer nicht von seinem Parkplatz fahren konnte. Darüber gerieten die beiden Männer derart in Streit, dass der 34-Jährige schließlich zu Boden gestoßen worden sein soll. Anschließend hätte der Beschuldigte den auf dem Boden liegenden Mann noch mehrfach getreten. Der Geschädigte erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und Körperverletzung eingeleitet. Augenzeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

3. Rabiater Ladendieb,

Wiesbaden-Nordenstadt, Ostring, 27.05.2021, gg. 12.20 Uhr

(ho)Ein 44-jähriger Ladendetektiv ist gestern Mittag in einem Einkaufsmarkt in Nordenstadt durch einen rabiaten Dieb erheblich verletzt worden. Der Täter wurde zunächst dabei beobachtet, wie er Waren im Wert von rund 200 Euro in seinen Rucksack steckte und an der Kasse lediglich ein paar Lebensmittel bezahlen wollte. Anschließend verließ er den Kassenbereich und wurde daraufhin von dem Ladendetektiv angesprochen und festgehalten. Dagegen wehrte sich der Mann erheblich und aufgrund der massiven Gegenwehr gelang ihm schließlich die Flucht. Er wurde als ca. 2 Meter groß, ca. 25 bis 30 Jahre alt, schlank, mit braunen, lockigen Haaren, bekleidet mit einem grauen Sweatshirt, einem grauen Schal, blauen Jeans und braunen Lederschuhen beschrieben. Hinweise zur Tat oder dem flüchtigen Täter nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

4. Mit Diebesgut erwischt - 48-Jähriger in Gewahrsam genommen, Wiesbaden, Erich-Ollenhauer Straße, 27.05.2021, ab 15.40 Uhr

(ho)Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fiel gestern Nachmittag der 48-jährige Fahrer eines Nissan auf, der diverse verdächtige Gegenstände in seinem Fahrzeug hatte. Darunter sechs Fahrzeugschlüssel, Fahrzeugbriefe für zehn Pkw, diverse Bankkarten und hochwertige Handys sowie ein originalverpacktes Laptop. Darüber hinaus fanden die Beamten bei dem Mann mehrere Hundert Euro. Der Mann, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde überprüft, wobei sich herausstellte, dass er von mehreren Staatsanwaltschaften gesucht wird. Außerdem waren an seinem Nissan Kennzeichen angebracht, die zur Fahndung ausgeschrieben waren. Aufgrund der Gesamtumstände wurde der 48-Jährige festgenommen und zum Revier gebracht. Dort stellte sich heraus, dass mehrere der von ihm mitgeführten Handys aus Straftaten stammten. Da aufgrund der Feststellungen weitere Straftaten im Raum standen, wurde der Beschuldigte in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun weiter ermittelt.

5. 22-Jähriger geschlagen - Polizei sucht Zeugen, Wiesbaden, Mz-Kastel, Philippsring, 16.05.2021, gg. 05.30 Uhr

(pa)Nach einer Körperverletzung, die sich bereits am Sonntag, dem 16.05.2021 in Kastel ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen des Geschehens. Ein 22-jähriger Kostheimer war nach eigenen Angaben am Morgen des besagten Tages gegen 05.30 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg im Philippsring unterwegs, als er in Höhe eines Supermarkts von einem Unbekannten körperlich angegangen wurde. Der 22-Jährige sei mehrfach geschlagen worden und habe sich hierbei Verletzungen zugezogen, aufgrund derer er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die Ermittlungen hat das 2. Polizeirevier in Kostheim übernommen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich dort unter der Rufnummer (0611) 345 - 2240 zu melden.

6. Pkw kollidiert mit Radfahrerin,

Wiesbaden, Biebricher Allee, 27.05.2021, gg. 10.10 Uhr

(pa)Am Donnerstagvormittag wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Biebricher Allee verletzt. Eine 42-jährige Biebricherin war gegen 10.10 Uhr auf dem Radweg der Biebricher Allee in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs, als an der Einmündung der Rittershausstraße ein 65-jähriger Peugeot-Fahrer nach rechts auf die Biebricher Allee abbiegen wollte. Dabei übersah der Autofahrer die vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin, was zur Folge hatte, dass die 42-Jährige eine Kollision mit der Beifahrerseite des Pkw nicht mehr verhindern konnte und zu Fall kam. Die Frau zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen zu, für deren Behandlung sie in ein Krankenhaus gebracht wurde.

7. Zusammenstoß mit Fußgängerin - Seniorin schwerverletzt, Wiesbaden, Bierstadt, Beuthener Straße, Leipziger Straße, Donnerstag, 28.05.2021, 17:20 Uhr

(jn)Am Donnerstagabend ist eine 85 Jahre alte Wiesbadenerin im Stadtteil Bierstadt von einem Autofahrer übersehen und bei einem anschließenden Zusammenstoß schwer verletzt worden. Der Unfallaufnahme zufolge befuhr der 87-jährige mutmaßliche Unfallverursacher gegen 17:20 Uhr die Leipziger Straße vom Dresdener Ring kommend und beabsichtigte, nach rechts in die Beuthener Straße einzubiegen. Hierbei übersah der Mann derzeitigen Erkenntnissen zufolge die 85-jährige Fußgängerin, welche soeben die Beuthener Straße überquerte. Infolge der Kollision des Pkw mit der Frau stürzte diese und zog sich erhebliche Verletzungen zu, die nach einer Erstbehandlung an der Unfallstelle eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten. Zwecks abschließender Sachverhaltsklärung wurde auf Anordnung der Wiesbadener Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

8. Kollision von Radlerin und Rollerfahrerin, Wiesbaden, Bahnhofstraße, Donnerstag, 27.05.2021, gegen 15:30 Uhr

(jn)Eine 51-jährige Rollerfahrerin aus Wiesbaden sowie eine 31 Jahre alte E-Bike-Fahrerin aus dem Rhein-Lahn-Kreis sind am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Bereich des Wiesbadener Hauptbahnhofes verletzt worden. Aktuellen Erkenntnissen zufolge stand die 31-jährige Radlerin um kurz vor 17:00 Uhr an der Fußgängerampel vom Bahnhof in Richtung Bahnhofstraße, bog dann jedoch nach links auf den Kaiser-Friedrich-Ring in Fahrtrichtung Schiersteiner Straße ab. Dabei übersah die Frau die 51 Jahre alte Rollerfahrerin, welche den Kaiser-Friedrich-Ring befahren hatte und dann nach links in die Bahnhofstraße einbiegen wollte. Die zwei Zweiradfahrerinnen kollidierten, stürzten und mussten in der Folge beide an der Unfallstelle behandelt werden. Während die Rollerfahrerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus kam, ergaben sich bei der nur leicht verletzten 31-Jährigen Anzeichen für einen vorausgegangenen Drogenkonsum. Ein Drogenvortest reagierte positiv. Daraufhin wurde die Frau zur Wache verbracht, wo sie nach einer Blutentnahme wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Infolge des Unfalles und der anschließenden Unfallaufnahme kam es im betroffenen Bereich zu Verkehrsbehinderungen.

9. Mercedes bei Unfallflucht beschädigt, Wiesbaden, Elsässer Platz, Dienstag, 25.05.2021, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 27.05.2021, 19:20 Uhr

(jn)Auf dem Elsässer Platz kam es in den vergangenen Tagen im Wiesbadener Westend zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der allein an dem beschädigten Pkw ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro entstanden ist. Der graue Mercedes war am Dienstagabend auf dem hinteren Bereich des Parkplatzes, kurz vor der Lothringer Straße abgestellt worden. Als der Halter am Donnerstagabend zu seinem Wagen zurückkehrte, musste er erhebliche Beschädigungen am hinteren Bereich der Fahrerseite feststellen. Diese stammten allem Anschein nach von einem weiteren Fahrzeug, welches mit dem geparkten Benz kollidiert war. Von dem Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur.

Hinweise erbittet der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0.

10. Kostenlose Fahrradcodierungen,

3. Polizeirevier Wiesbaden, Sonntag, 06.06.2021, 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr Mittwoch, 09.06.2021, 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(ho)In der Fahrradsaison 2021 bietet das Polizeipräsidium Westhessen interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Fahrräder kostenlos codieren zu lassen. So zum Beispiel am Sonntag, 06.06.21 und Mittwoch, 09.06.21, auf dem Außengelände des 3. Polizeireviers (Willy-Brandt-Allee 2, 65197 Wiesbaden). Eine Anmeldung per Mail an svo.prev03.ppwh@polizei.hessen.de oder in Ausnahmefällen unter (0611) 345-2320 ist hierfür zwingend erforderlich. Eine Codierung ohne vorherige Anmeldung ist nicht möglich, da die zu vergebenden Plätze begrenzt sind. Die Aktion findet unter Beachtung der aktuell geltenden Hygienevorschriften statt. Das heißt, es muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Außerdem gelten die vorgeschriebenen Abstandsregeln. Bei der Codierung gravieren die Beamtinnen und Beamten eine individuelle Buchstaben-/Zahlenkombination in den Rahmen des Rades, welche verschlüsselte Informationen zum Besitzer des Fahrrades enthält. Neben dem positiven Effekt, potenzielle Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung die erhöhte Chance, ein gestohlenes Fahrrad seinem ursprünglichen Besitzer wieder zuzuordnen. Benötigt werden für die Codierung neben dem Fahrrad lediglich ein Personalausweis und der Eigentumsnachweis wie z. B. die Rechnung für das zu codierende Fahrrad. Bitte geben Sie in der Anmeldung ihren kompletten Namen, sowie Ihre Anschrift und die Rahmennummer zu jedem der zu codierenden Fahrräder an. Bei Pedelecs / E-Bikes bitte die Batterieschlüssel nicht vergessen. Carbon-Räder und Big Foot Light Räder sind für die Codierung nicht geeignet! Natürlich stehen Ihnen Fachleute auch für Fragen rund um das Thema Fahrradsicherheit, besonders in den Bereichen der Fahrradsicherung und der Sicherheit im Straßenverkehr, zur Verfügung.

11. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche: Donnerstag, 03.06.2021, Wiesbaden, Rheingaustraße Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

