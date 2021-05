Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruchsversuch in Schulgebäude +++ Pkw-Aufbrecher in Amöneburg +++ Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Wiesbaden (ots)

1. Einbruchsversuch in Schulgebäude,

Wiesbaden, Frankfurter Straße, Donnerstag, 20.05.2021 - Mittwoch, 26.05.2021, 09:30 Uhr

(he)Gestern wurde der Polizei mitgeteilt, dass es im Verlauf der vergangenen Tage in der Frankfurter Straße an einem Schulgebäude zu einem Einbruchsversuch kam, der oder die Täter jedoch augenscheinlich nicht in das Gebäude eindringen konnten. Zwischen Donnerstag, 20.05.2021 und gestern, 09:30 Uhr, machten sich unbekannte Täter an einer Kellertür auf dem Schulgelände zu schaffen. Diese wurde beschädigt, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen aber nicht geöffnet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Pkw-Einbrüche in Amöneburg,

Wiesbaden, Amöneburg, Dyckerhoffstraße, Montag, 24.05.2021, 20:00 Uhr - Mittwoch, 26.05.2021, 08:20 Uhr

(he)Seit vergangenen Montag waren Pkw-Einbrecher in der Dyckerhoffstraße in Amöneburg unterwegs und verursachten an mindestens zwei Kraftfahrzeugen einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Zwischen Montagabend und gestern, 22:20 Uhr, schlugen der oder die Täter die Seitenscheibe eines blauen Peugeot ein und entwendeten aus dem Innenraum eine Brille. Von Dienstag, 18:00 Uhr bis gestern, 08:20 Uhr machten sich die Täter an einem geparkten Renault, Megane zu schaffen. Auch hier wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und der Fahrzeuginnenraum durchsucht. Augenscheinlich flüchteten die Einbrecher jedoch ohne Beute vom Tatort. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Fahrstreifenwechsel verursacht Kettenreaktion, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Mittwoch, 26.05.2021, 08:35 Uhr

(he)Gestern Morgen kam es in Wiesbaden auf dem Kaiser-Friedrich-Ring zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt wurden, nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch glücklicherweise niemand Verletzungen erlitt. Den bisherigen Feststellungen zufolge war ein Linienbus um kurz nach halb neun auf dem Kaiser-Friedrich-Ring, aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung Adolfsallee, unterwegs. Als der Verkehr vor dem Bus stoppte, leitete die Busfahrerin einen Fahrstreifenwechsel ein. Hierbei kam es zu einer Berührung mit einem Nissan, welcher sich dadurch um die eigene Achse drehte und mit zwei weiteren Fahrzeugen, einem Opel sowie einem Mercedes kollidierte. Durch umherfliegende Glasteile kam es noch zu Beschädigungen an einem BMW. Das zuständige 1. Polizeirevier war zur Unfallaufnahme vor Ort und hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

