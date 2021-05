Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Nach Streitgespräch bedroht +++ Mit Drogen geflüchtet +++ Pfarramt beschmiert

Wiesbaden (ots)

1.Von Jugendlichen bedroht,

Wiesbaden, Erbenheim, Tempelhofer Straße, Donnerstag, 20.05.2021, 18:31 Uhr

(jn)Ein 43 Jahre alter Mann aus Erbenheim ist am Donnerstagabend von zwei jungen Männer bedroht worden, wobei auch ein Messer gezeigt worden sein soll. Der Geschädigte berichtete, dass er sich um 18:31 Uhr in seinem Garten in der Tempelhofer Straße aufhielt, als es zu einem Disput mit den zwei allem Anschein nach jugendlichen Männern kam, die an seinem Grundstück vorbeigingen. In diesem Zusammenhang sei er beleidigt und mit einem Klappmesser bedroht worden, welches einer der Täter aus seiner Bauchtasche hervorgeholt habe. Die Hintergründe des vorausgegangenen Streitgespräches sind unklar. Die zwei Täter sollen 15 bis 16 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und schlank gewesen sein sowie einen dunkleren Teint gehabt haben. Einer habe kurze dunkle Haare und einen bordeaux-farbenen Trainingsanzug getragen. Der andere war mit einer dunklen Hose, einer schwarzen Jacke und einer Baseballkappe bekleidet.

Die 4. Polizeirevier in Wiesbaden nimmt Hinweise zu dem Duo unter der Telefonnummer 0611 / 345 2440 entgegen.

2.Mit Drogen erwischt und geflüchtet - Festnahme, Wiesbaden, Coulinstraße / An der alten Synagoge, Donnerstag, 20.05.2021, 18:05 Uhr

(he)Gestern Abend konnte die Wiesbadener Polizei einen Mann festnehmen, welcher dringend verdächtigt wird, Betäubungsmittel verkauft zu haben. Gegen 18:00 Uhr waren Zivilbeamte der Wiesbadener Polizei in der Innenstadt unterwegs, als sie im Bereich des Römertors auf zwei Männer aufmerksam wurden und diese einer Kontrolle unterziehen wollten. Kaum waren die Männer angesprochen, rannte einer auf der Coulinstraße in Richtung der Straße "An der alten Synagoge" davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und sahen, wie der Flüchtige immer wieder Gegenstände wegwarf. In der Straße "An der alten Synagoge" konnte der Mann gestoppt und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 24-Jährigen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis. Bei einer Durchsuchung seiner Person konnten mehrere Tausend Euro Bargeld aufgefunden werden. Bei den auf der Flucht weggeworfenen Gegenständen handelte es sich um Cannabis, ein Handy sowie weitere Gegenstände, welche auf einen Drogenverkauf schließen lassen. Auf Anregung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden ordnete das Amtsgericht eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Festgenommenen an. Diese verlief ergebnislos. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

3.Graffiti an Rollladen,

Wiesbaden, Klarenthal, Graf-von-Galen-Straße, Dienstag, 18.05.2021, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 19.05.2021, 09:00 Uhr

(jn)Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch die Rollläden eines katholischen Pfarramtes in Wiesbaden besprüht und damit einen Sachschaden verursacht. Im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 18:30 Uhr und Mittwoch, 09:00 Uhr hielten sich die Täter im Bereich der Pfarrei in der Graf-von-Galen-Straße auf und hinterließen mehrere blaue Schmierereien an den Rollläden der Fensterfront. Die Kosten für die Reinigung dürften sich auf mehrere Hundert Euro belaufen.

Sachdienliche Hinweise bitte an das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2340.

4.Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Wiesbaden

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell