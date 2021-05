Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zwei Einbrecher festgenommen +++ Bargeld bei Einbruch entwendet +++ Rucksack aus PKW gestohlen +++ Hochwertiges E-Bike gestohlen

Wiesbaden (ots)

1.Einbrecher festgenommen,

Mainz-Kastel, Philippsring, Mittwoch, 19.05.2021, 02:15 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht gelang es der Wiesbadener Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher festzunehmen, nachdem dieser zuvor versucht hatte in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Gegen 02:15 Uhr meldete eine Zeugin, dass sie eine Person beobachte, welche sich verdächtig verhalte und augenscheinlich versuche in ein Gebäude einzudringen. Unmittelbar entsandte Streifen konnten die Person ebenfalls noch kurz erblicken, bevor sie dann vor den Einsatzkräften flüchtete. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde der Tatverdächtige dann unter einem geparkten PKW liegend entdeckt und festgenommen. Es handelte sich um einen 40-jährigen Mann aus dem Kreis Mainz-Bingen. Am ursprünglichen Tatort konnten eindeutige Einbruchsspuren festgestellt werden. Der Mann wurde festgenommen und auf eine Polizeidienststelle verbracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und einer Kontaktaufnahme mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann wieder entlassen.

2.Einbrecher klettert an Fassade,

Wiesbaden, Mainzer Straße, Dienstag, 18.05.2021, 22:30 Uhr

(he)Gestern Abend wurde ein 21-jähriger Mann festgenommen, als er gerade dabei war in ein in der Mainzer Straße gelegenes Gebäude einzudringen. Ein Zeuge meldete gegen 22:30 Uhr, dass ein Unbekannter über ein Tor in den Hof eines Gebäudekomplexes geklettert sei und augenblicklich versuche an einer Fassade in die Höhe zu klettern. Einsatzkräfte der Wiesbadener Polizei wurden sofort entsandt und nahmen den mutmaßlichen Einbrecher, welcher sich noch in dem Hof aufhielt, fest. Der alkoholisierte 21-Jährige erklärte gegenüber den Einsatzkräften, dass er keinesfalls einbrechen wollte. Die Angaben des Mitteilers und vor Ort festgestellte Beschädigungen an einem Fenster ließen jedoch eine andere Vermutung zu. Der Mann hatte sich nach eigenen Angaben beim Übersteigen des Tores eine leichte Schürfwunde zugezogen. Nach einer vorübergehenden Festnahme und der Durchführung sämtlicher polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann, welcher aktuell über keinen festen Wohnsitz verfügt, wieder entlassen.

3.Bargeld bei Einbruch entwendet,

Wiesbaden, Berliner Straße, Montag, 17.05.2021, 13:00 Uhr - Dienstag, 18.05.2021, 08:30 Uhr

(he)Zwischen Montag, 13:00 Uhr und gestern, 08:30 Uhr drangen unbekannte Täter in der Berliner Straße in ein Einfamilienhaus ein und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Auf bis dato unbekannte Art und Weise öffneten der oder die Täter ein Fenster des Gebäudes und stiegen in die Innenräume. Während der anschließenden Absuche nach Wertgegenständen fiel den Tätern Bargeld in die Hände. Mit diesem konnten die oder der Täter unerkannt flüchten. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4.E-Bike entwendet,

Wiesbaden-Dotzheim, Veilchenweg, Dienstag, 18.05.2021, 08:20 Uhr - 20:50 Uhr

(he)Gestern Abend wurde der Polizei der Diebstahl eines E-Bike gemeldet, welches tagsüber im Veilchenweg in Dotzheim geschehen war. Das Bike der Marke Riese&Müller im Wert von circa 5.000 Euro stand auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in einer verschlossenen Gartenlaube. Zwischen 08:20 Uhr und 20:50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu dem Grundstück, hebelten die Tür der Gartenlaube auf und entwendeten hieraus das mintgrüne Fahrrad. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

5.Rucksack auf Rückbank - Einbruch,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Dienstag, 18.05.2021, 19:30 Uhr - 22:00 Uhr

(he)Gestern Abend brachen unbekannte Täter in der Schwalbacher Straße in einen geparkten Pkw der Marke Saab ein und entwendeten daraus einen Rucksack samt Laptop und weiteren Wertgegenständen. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1.500 Euro. Zwischen 19:30 Uhr und 22:00 Uhr öffneten die oder der Täter auf unbekannte Art den PKW und gelangten so in den Fahrzeuginnenraum. Dort griffen sie nach dem auf der Rückbank befindlichen Rucksack und flüchteten anschließend unerkannt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6.Stein gegen Tür geworfen,

Wiesbaden, Kirchgasse, Mittwoch, 19.05.2021, 00:17 Uhr

(jn)Ein oder mehrere Unbekannte haben in der vergangenen Nacht die Tür einer Drogerie in der Wiesbadener Innenstadt beschädigt. Aktuellen Erkenntnissen zufolge näherten sich die Täter dem in der Kirchgasse gelegenen Gebäude um 00:17 Uhr und versuchten dann mit einem Stein, die Scheibe der Eingangstür des Geschäftes einzuwerfen. Die Tür hielt diesem augenscheinlichen Eindringversuch stand, so dass es bei einem geringfügigen Sachschaden in Höhe von wenigen Hundert Euro blieb.

Die Polizei in Wiesbaden geht von einem misslungenen Einbruch aus und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell