POL-WI: Versammlungslagen in der Wiesbadener Innenstadt: Keine Teilnehmer an verbotener Versammlung festgestellt - genehmigte Versammlungen störungsfrei

Anlässlich einer von der Versammlungsbehörde der Stadt Wiesbaden verbotenen Versammlung von Coronaregel-Kritikern und mehrerer genehmigter Versammlungen waren am Samstag, dem 15. Mai, eine Vielzahl an Polizeikräften in der Wiesbadener Innenstadt im Einsatz. Hinsichtlich der aus infektionsschutzrechtlichen Gründen untersagten Versammlung hat die Polizei die Lage im Stadtgebiet aufmerksam im Blick gehabt und anlassbezogene Vorkontrollen eingerichtet. Die Verbotsverfügung wurde eingehalten und von den eingesetzten Polizeikräften keine Personen angetroffen, welche der verbotenen Versammlung auf dem Schlossplatz beiwohnen wollten. Die angemeldeten Gegenveranstaltungen waren mäßig bis gar nicht besucht. In der Spitze fanden sich auf dem Luisenplatz rund 40 Teilnehmer ein. Die Kundgebung im Bereich des "Warmen Damms" verzeichnete keine Teilnehmer und die angemeldete Versammlung auf dem Mauritiusplatz wurde noch im Vorfeld bei der Versammlungsbehörde abgesagt. Die Versammlung auf dem Luisenplatz verlief unter Einhaltung der entsprechenden Hygienemaßnahmen störungsfrei. Dasselbe gilt auch für eine in der Neugasse/ Ecke Schulgasse wiederkehrende Mahnwache, an welcher rund 35 Personen teilnahmen.

