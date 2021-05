Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Couragierter Zeuge verletzt +++ Einbrecher und Werkzeugdiebe unterwegs +++ Brennender Pkw in Kloppenheim +++ Kind bei Unfall verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Zeuge schreitet ein und wird verletzt, Wiesbaden, Nordost, Platter Straße, Freitag, 14.05.2021, 06:22 Uhr

(jn)Heute Morgen kam es in einer Bäckerei zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 34-jährigen Mann und einem 61-jährigen Zeugen, wobei der 61-Jährige schwer verletzt wurde. Den Angaben einer Mitarbeiterin zufolge betrat der 34-jährige spätere Tatverdächtige das Geschäft in der Platter Straße und bat die Verkäuferin um etwas Geld. Zwar lehnte die Frau dies ab, bot jedoch etwas zu Essen an. Daraufhin soll der 34-Jährige hinter die Ladentheke gegangen sein und versucht haben, die Kasse aufzuhebeln. In diesem Moment betrat der 61-Jährige das Geschäft und wurde auf den offensichtlich geplanten Diebstahl aufmerksam. Umgehend schritt der Zeuge ein und schlug dem Jüngeren zunächst das spitze Hebelwerkzeug aus der Hand. Anschließend kam es zu einer heftigen Rangelei der zwei Männer, im Rahmen derer der 61-Jährige eine Beinfraktur erlitt. Dennoch überwältigte der couragierte Zeuge den augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehenden Tatverdächtigen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Während der 34-Jährige fest- und in Gewahrsam genommen wurde, musste der Verletzte stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

2. Zigaretten bei Geschäftseinbruch entwendet, Wiesbaden, Stiftstraße, Donnerstag, 13.05.2021, 03:30 Uhr

(jn)Ein oder mehrere Unbekannte haben sich in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft verschafft und Beute in noch unbekannter Höhe gemacht. Aktuellen Erkenntnissen zufolge brachen die Einbrecher gegen 03:30 Uhr die Schiebetür des in der Stiftstraße gelegenen Geschäftes auf und machten sich dann auf die Suche nach Beute. In der Folge nahmen die Täter eine bislang unbekannte Anzahl Zigarettenpackungen aus der Auslage und verschwanden unerkannt mit dem Diebesgut.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0.

3. Werkzeugdiebe unterwegs,

Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, Welfenstraße, Dienstag, 11.05.2021 bis Mittwoch, 12.05.2021

(jn)In der Nacht zum Mittwoch und am Mittwochmorgen waren in Wiesbaden Werkzeugdiebe unterwegs, die von zwei Baustellen Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro haben mitgehen lassen. Zunächst betraten Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag, 16:00 Uhr und Mittwochmorgen, 07:00 Uhr eine im Bau befindliche Turnhalle in der Hans-Böckler-Straße und brachen dort eine Baustellentür auf. Hier wurden ein Stemmhammer, ein Akkuschrauber und ein Winkelschleifer - allesamt vom Hersteller "Milwaukee" - entwendet. Der Wert beläuft sich auf etwa 1.200 Euro.

Gerade einmal zehn Minuten waren für einen oder mehrere Langfinger in der Welfenstraße ausreichend, um Trockenbau- und Akkuschrauber sowie einen Winkelschleifer und einen Rotationslaser mitgehen zu lassen. Den Angaben des bestohlenen Handwerkers zufolge, hatte er seinen Arbeitsplatz auf einer Baustelle in der Welfenstraße um 07:30 Uhr verlassen und bei seiner Rückkehr um 07:40 Uhr festgestellt, dass er bestohlen worden war. Das Diebesgut soll einen Wert von 3.800 Euro gehabt haben.

In beiden Fällen hat das 3. Wiesbadener Polizeirevier die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2340 entgegen.

4. Brennender Audi,

Wiesbaden, Kloppenheim, Annemarie-Goßmann-Straße, Donnerstag, 13.05.2021, 04:26 Uhr

(jn)In den frühen Morgenstunden des zurückliegenden Donnerstages hat im Wiesbadener Stadtteil Kloppenheim ein Fahrzeug gebrannt. Um 04:26 Uhr stellte die Besitzerin eines Audi A5 fest, dass ihr vor der Haustür in der Annemarie-Goßmann-Straße geparkter Pkw Feuer gefangen hatte. Daraufhin alarmierte sie Polizei und Feuerwehr. Bereits wenige Minuten später war der Wagen, an dem ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro entstand, gelöscht. Ermittlungen am Brandort folgend geht die Polizei davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden war.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

5. Unbekannte Steinewerfer,

Storchenallee, Wiesbaden, Donnerstag, 13.05.2021, 19:31 Uhr

(ng)Zu einer Sachbeschädigung durch einen geworfenen Stein kam es am Donnerstagabend in der Storchenallee in Wiesbaden, Schierstein. Hierbei sollen drei Jugendliche einen Stein in die Scheibe einer Balkontür geworfen haben, woraufhin diese zu Bruch ging. Die drei jungen Männer im Alter zwischen 14 und 15 Jahren sollen anschließend in Richtung des Schiersteiner Hafenbeckens geflüchtet sein. Das 5. Wiesbadener Polizeirevier bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 zu melden.

6. Berauscht am Steuer,

Wiesbaden, Rheinufer, Webergasse, Nacht zum Freitag, 14.05.2021

(jn)Zwei Autofahrer sind in der zurückliegenden Nacht in Wiesbaden kontrolliert worden, die augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Um kurz vor 22:00 Uhr überprüften die Beamten einen 40-jährigen Mercedes-Fahrer am Kasteler Rheinufer und stellten fest, dass der Mainzer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Er musste die Polizisten für eine Blutentnahme auf das 2. Polizeirevier begleiten. Das gleiche Schicksal blühte einem 25-Jährigen aus Mainz, der um 00:35 Uhr in der Webergasse einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass er vor Fahrtantritt unterschiedliche Drogen konsumiert hatte. Ein Drogenvortest reagierte gleich auf vier verbotene Substanzen positiv. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

7. 7-Jährige bei Unfall leicht verletzt, Wiesbaden, Niederwaldstraße, Donnerstag, 13.05.20201, 17:20 Uhr

(ng)Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Kind auf einem Tretroller kam es am frühen Donnerstagabend in der Niederwaldstraße in Wiesbaden. Der Unfallaufnahme zufolge befuhr der 20-jährige Mountainbike-Fahrer die Niederwaldstraße in Richtung Schiersteiner Straße, als das 7 Jahre alte Mädchen mit ihrem Tretroller die Niederwaldstraße überquerte und es zu einem Zusammenstoß kam. Beide wurden verletzt, wobei das Kind in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

8. Unfallverursacher flüchtet,

Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, Mittwoch, 12.05.2021, 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(gr)Am vergangenen Mittwoch kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 18:00 Uhr auf dem Parkplatz der Bewährungshilfe auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Wiesbaden zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte einen dort geparkten Seat und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegen.

9. Aktueller Blitzerreport für Wiesbaden

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell