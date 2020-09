FW-GE: Rettungsboot der Feuerwehr Gelsenkirchen übernimmt dauerhaft Liegeplatz in der Stölting Marina

Feuerwehr Gelsenkirchen

Rettungsboot der Feuerwehr Gelsenkirchen übernimmt dauerhaft Liegeplatz in der Stölting Marina

Gelsenkirchen

Nach umfangreichen Vorbereitungsmaßnahmen konnte das Rettungsboot der Feuerwehr Gelsenkirchen heute (10.09.2010) dauerhaft in der Stölting Marina an der Johannes-Rau-Allee vertäut werden.

Dieser Schritt dient der Verbesserung und Optimierung der Herstellung der Einsatzbereitschaft des Bootes bei Rettungs- und Umwelteinsätzen auf dem Rhein-Herne-Kanal.

Nachdem die Idee durch die Eröffnung der Marina an der Johannes-Rau-Allee geboren war, mussten umfangreiche Vorarbeiten erledigt werden. Das Boot wurde mit einem fest installierten Digitalfunkgerät ausgestattet und der Schiffsrumpf mit einer speziellen Beschichtung gegen Algenwachstum versiegelt. Gegen die Wetterbeständigkeit wurde eine Persenning (Regenschutz), speziell auf die Anforderungen der Feuerwehr angepasst, angefertigt. Nachdem auch die vertraglichen Regelungen über die Nutzung eines Liegeplatzes mit dem Betreiber der Marina beendet waren, konnte heute das Boot auch zu Wasser gelassen werden.

Das Rettungsboot (RTB) mit einem Edelstahlrumpf aus dem Baujahr 2001 hat eine Länge von ca. 5,0 m und ist mit einem 75 PS Außenbordmotor ausgestattet. Es hat eine Tragfähigkeit von 1000 kg und ist für eine Besatzung von max. 6 Personen ausgelegt.

Bisher war das Boot an der zentralen Feuer- und Rettungswache Seestraße stationiert und auf einem Trailer verlastet. Im Einsatzfall musste der Trailer an ein Löschfahrzeug angehangen und zum Rhein-Herne-Kanal gefahren werden. Über eine spezielle Rampe (Slipstelle) wurde es dort in den Kanal eingelassen. Dieser Vorgang war sehr zeitintensiv und wurde jetzt optimiert.

