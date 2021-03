Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannter bedient sich mit gefundener Bankkarte

Halver (ots)

Eine 80-jährige Frau hat heute Morgen kurz nach 11 Uhr ihr Portemonnaie vermutlich am Automaten in der Sparkasse an der Bahnhofstraße vergessen. Als sie es bemerkte, kehrte sie zurück. Inzwischen hatte der Finder sich jedoch bereits mit ihrer Bankkarte am Geldautomaten bedient und eine hohe Geldsumme abgehoben.

