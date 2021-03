Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Clio geöffnet/ Beim Einkaufen bestohlen

Plettenberg (ots)

An der Zimmerstraße machten sich Unbekannte an einem dort abgestellten grauen Clio zu schaffen. Es wurden diverse persönliche Kleinteile und das Bedienteil des Radios gestohlen. Als Tatzeitraum werden die letzten sieben Tage benannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.

Einer 67-jährigen Kundin eines Discounters am Grafweg wurde am Montagmittag beim Einkaufen das Portemonnaie gestohlen. Gegen 11.30 Uhr legte sie ihre Waren zum Bezahlen aufs Kassenband, öffnete den Reißverschluss ihrer Handtasche, um das Portemonnaie herauszuholen. Da sie jedoch noch eine Frage hatte, holte sie ihre Geldbörse nicht sofort heraus. In diesem Moment kam ihr eine männliche Person sehr nah. Ein paar Sekunden später wollte sie bezahlen. Das Geld war weg - ebenso wie die männliche Person. Sie dachte zunächst noch, sie hätte die Börse im Auto liegen gelassen. Doch auch dort fand sich das Portemonnaie nicht. Sie geht nun davon aus, dass es ihr an der Kasse gestohlen wurde. Der Unbekannte ist ca. 1,65 Meter groß, etwa 40 bis 50 Jahre alt, hat Glatze, dunkle Augen und trug Bluejeans und schwarze Steppjacke. Er ging draußen zu einer Stelle auf dem Parkplatz, an der nur ein blaues und ein silbernes Fahrzeug parkten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell