Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tankstelle überfallen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 18-Jähriger wird verdächtigt, am Samstag in der Lauterstraße eine Tankstelle überfallen zu haben. Der psychisch beeinträchtigte Mann konnte ermittelt werden. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Dem 18-Jährigen wird vorgeworfen, am Samstagmorgen einen Kassierer der Tankstelle mit einem Pflasterstein bedroht und Geld gefordert zu haben. Mit einem Betrag in dreistelliger Höhe flüchtete der Verdächtige. Ermittlungen führten die Polizei auf die Spur des 18-Jährigen. Einen Teil der mutmaßlichen Beute fand die Polizei bei dem Mann zu Hause. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hat der Heranwachsende den übrigen Betrag bereits für Zigaretten und Energydrinks in einem Supermarkt ausgegeben. Die Ermittlungen dauern an. |erf

