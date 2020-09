Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto aufgebrochen - Scheibe eingeschlagen

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag zwischen Mackenbach und Schwedelbach an einem roten Dacia eine Seitenscheibe eingeschlagen. Der Wagen parkte auf einem Parkplatz neben der Landstraße. Offensichtlich hatten Diebe das Auto nach Wertgegenständen durchsucht. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen dürften sie allerdings nicht fündig geworden sein. Ein Angehöriger der Fahrzeughalterin hatte am Vorabend vorsichtshalber alle Wertsachen aus dem Auto genommen. Die Polizei ermittelt wegen des Pkw-Aufbruchs und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell