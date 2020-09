Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Auf noch nicht geklärte Weise sind unbekannte Täter in der Richard-Wagner-Straße in einen Pkw eingedrungen. Der Halter stellte am Freitag fest, dass sein Geldbeutel aus dem Fahrzeuginnenraum gestohlen wurde. Mit der Geldbörse erbeuteten die Täter Führerschein und Ausweis, zwei EC-Karten sowie etwas Bargeld.

Aufbruchspuren wurden an dem Wagen nicht gefunden. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag (17. September), 14 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr. Der Pkw stand in diesem Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 87. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden.

Die Polizei empfiehlt: Lassen Sie niemals Wertgegenstände im Auto zurück, wenn Sie den Wagen abstellen und verlassen. Alles, was man von außen durch die Scheibe sehen kann, könnte für potenzielle Diebe interessant sein. Deshalb am besten nichts im Innenraum herumliegen lassen. |cri

