Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Edewecht Traktor mit Anhänger stürzt in Westerscheps auf der L829 um und blockiert die Fahrbahn

Oldenburg (ots)

Am 19.08.21, um 14:15 Uhr, will der Fahrer eines Traktors mit zwei Anhängern in Westerscheps von der L829 nach links in die Kortenmoorstraße abbiegen. Aus noch ungeklärter Ursache kippt der vordere Anhänger um und bringt den Traktor ebenfalls zum Umkippen. Der aus Scharrel stammende 68-jährige Fahrer hatte seinen 12-jährigen Enkel mit im Führerhaus. Beide wurden nur leicht verletzt. Das Gespann blockiert die gesamte Straße. Die Ladung (Pflastersteine) verteilt sich dabei auf der Fahrbahn. Die Bergungsarbeiten dauern ca.2 Stunden. Durch auslaufende Betriebsstoffe waren umfangreiche Reinigungs- und Bodenaustauscharbeiten erforderlich.

