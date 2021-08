Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburg: Einbruch in eine Gaststätte und mehrere (versuchte) Autoaufbrüche +++

Oldenburg (ots)

Im Stadtgebiet Oldenburg wurden am 12.08.2021 in eine Shisha-Bar eingebrochen und mehrere Fahrzeuge beschädigt. In der Nacht von Donnerstag, dem 12.08.2021, auf Freitag, den 13.08.2021, sind zwei weitere Autoaufbrüche verübt worden.

Am Donnerstag, dem 12.08.2021, in der Zeit von 03:30 Uhr bis 12:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter ein Fenster einer Shisha-Bar in der Kurwickstraße aufgehebelt. Anschließend stiegen die Täter durch das geöffnete Fenster die Gaststätte ein und brachen dort gewaltsam einen Zigaretten- und einen Spieleautomaten auf. Nachdem die Einbrecher mehrere Feuerlöscher in der Bar entleerten, flüchteten sie mit Bargeld und Zigaretten unerkannt. Die genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.

Bislang unbekannte Täter haben im Stadtgebiet Oldenburg am 12.08.2021 insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt. Diebesgut wurde nach bisherigen Erkenntnissen bei keinem der vier versuchten Autoaufbrüche erlangt.

Der erste Fall ereignete sich in der Zeit von 00:15 Uhr bis 06:15 Uhr. Hierbei haben die Täter die Heckscheiben zweier Fahrzeuge eingeschlagen und die Autos anschließend nach Wertgegenständen durchwühlt. Die beiden Fahrzeuge, ein VW Golf und ein Renault Clio, waren auf einem Parkplatz an der Universität abgestellt.

Am Donnerstagmorgen, zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr, haben Unbekannte die Beifahrerscheibe eines Hyundai eingeschlagen. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz an der Rudolf-Diesel-Straße und wurde ebenfalls durchsucht.

Ebenso gingen die Täter in der Zeit von 20:15 Uhr bis ca. 22:00 Uhr bei einem VW Bulli vor. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz an der Donnerschweer Straße abgestellt.

Am Freitagmorgen musste die Polizei erneut zu zwei Autoaufbrüchen ausrücken. Beide Taten haben sich in der Nacht von Donnerstag (22:00 Uhr) auf Freitag (07:00 Uhr) ereignet. Der erste Fall wurde aus dem Dietrich-Kohl-Weg gemeldet. Die unbekannten Einbrecher schlugen mit einem Stein die Seitenscheibe eines Hyundai ein und entwendeten eine Geldbörse aus dem Fahrzeug.

Der zweite Fall ereignete sich in der Eichenstraße. Hier schlugen die Täter mit einer Gehwegplatte die Seitenscheibe eines Citroëns ein und entwendeten einen Schlüssel mit einem schwarzen Schlüsseletui.

Bei allen Taten konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern geben kann, wird um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 0441/790-4115 gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell