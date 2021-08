Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn: Aufbruch mehrerer Firmenfahrzeuge in Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 12.08.2021, zwischen ca. 22:00 und 07:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter nach Durchtrennen eines Drahtzaunes auf das Gelände einer Firma in Bad Zwischenahn-Kayhauserfeld, Industriestraße. Dort wurden mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen und darin befindliches Montagewerkzeug entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sollten, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen. Tel.: 044039270.

