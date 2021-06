Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Exhibitionist auf der Bahnhofstraße - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Samstag (ca. 2 Uhr) begegneten eine 18- und eine 19-Jährige - beide aus Castrop-Rauxel - einem Exhibitionisten in Höhe des Kreisverkehrs Bahnhofstraße/ Jahnstraße/ Europaplatz. Der Unbekannte stellte sich den beiden jungen Damen in den Weg und manipulierte bei geöffneter Hose an seinem Geschlechtsteil. Zuvor war ihnen der Unbekannte bereits auf der Bahnhofstraße in Höhe der Rosenstraße aufgefallen. Zu diesem Zeitpunkt lief er noch auf der anderen Straßenseite. In Höhe des Kreisverkehrs wechselte er dann die Straßenseite und stellte sich den Frauen in den Weg. Die Frauen flüchteten daraufhin in Richtung Jahnstraße und informierten umgehend die Polizei. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 25 Jahre alt - ca. 1,75m groß - blonde Haare zum Seitenscheitel gestylt, Haarseiten kurz getrimmt - weiße FFP2-Maske - weißes Shirt - kurze, braun/beige Hose. Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell