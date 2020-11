Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Polizei nimmt Graffiti-Sprüher nach kurzer Flucht fest

ViersenViersen (ots)

Am Dienstag gegen 17.20 Uhr bemerkte ein Polizeibeamter in seiner Freizeit auf einem Spielplatz am Konrad-Adenauer-Ring in Viersen einen Jugendlichen, der gerade mit Sprühfarbe ein Spielgerät bearbeitete. Der Beamte wies sich als solcher aus und wollte die Personalien feststellen. Der Jugendliche flüchtete, konnte aber nach einem kurzen Sprint eingeholt und gestellt werden. Der 14-jährige Jugendliche aus Viersen wurde durch eine Streifenwagenbesatzung in die Obhut der Eltern übergeben. Die Ermittlungen dauern an. /wg (967)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell