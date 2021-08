Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zwei Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten in Oldenburg +++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, dem 11. August 2021, ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle im Stadtgebiet Oldenburg, bei denen jeweils eine Person schwer verletzt wurde.

Gegen 15:15 Uhr befuhr ein 65-Jähriger mit seinem Opel die Wehdestraße in Richtung Donnerschweer Straße. In Höhe des Abfallwirtschaftsbetriebs der Stadt Oldenburg kam der Fahrer aus Butjadingen nach links von der Fahrbahn ab. Sein Auto durchbrach einen Gartenzaun und blieb nach einem Zusammenstoß mit einer Transformatorenstation stehen. Ersthelfer kamen dem bewusstlosen Autofahrer sofort zur Hilfe und führten eine Laienreanimation durch. Der Autofahrer musste anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Als Unfallursache wird durch die Polizei derzeit ein vorausgegangenen medizinischen Notfall des 65-Jährigen angenommen.

Ein 28-Jähriger befuhr am Nachmittag, gegen 15:33 Uhr, mit seinem Transporter die Straße Rauhehorst in Richtung stadtauswärts. Als der Fahrer aus Großenkneten bemerkte, dass er an dem von ihm gesuchten Haus vorbeigefahren war, hielt er mit seinem Ford Transit auf der Straße an. Anschließend setzte der 28-Jährige zurück, um in die Grundstücksauffahrt einzubiegen. Beim Rückwärtsfahren stieß er mit einem 30-jährigen Fahrradfahrer zusammen, der hinter dem Transporter die Straße überqueren wollte. Der Fahrradfahrer aus Oldenburg stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Der Oldenburger musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zeugen zu beiden Verkehrsunfällen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 mit dem Unfalldienst in Verbindung zu setzen.

