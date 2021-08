Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Edewecht - Unfallflüchtiger gesucht

Am Freitag, 06.09.21, in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 17:30 Uhr, wurde in Edewecht ein in einer Parklücke an der Hauptstraße zwischen dem Kreisel beim Combi-Verbrauchermarkt und Eichenallee abgestellter weißer PKW Seat hinten links beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden durch ein auf der Hauptstraße in Richtung Oldenburger Straße fahrendes Fahrzeug verursacht. Am beschädigten PKW wurde hellblaue Fremdfarbe festgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Edewecht unter der Rufnummer 04405 925960 in Verbindung zu setzen.

