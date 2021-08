POL-OL: ++Sachbeschädigungen und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Oldenburg (ots)

++Sachbeschädigungen und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr++

In der Nacht auf Freitag, zwischen 03.30 Uhr und 04.30 Uhr, kam es im Stadtteil Ofenerdiek zu mehreren Sachbeschädigungen. In den Straßen Langenweg, Am Strehl, Feldahornweg und Ofenerdieker Straße wurden diverse Bushaltestellen von unbekannten Tätern entglast.

Weiterhin wurde in der Lagerstraße ein Gullideckel ausgehoben und hochkant in den Gullischacht gestellt. Dies hat ein 50-jähriger Oldenburg mit seinem Daimler zu spät gesehen und es kam zum Unfall. Der Fahrer des Daimler blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden durch die Sachbeschädigungen und den Unfall wird auf circa 40.000 Euro geschätzt. Es wurden mehrere Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter 0441/790-4115 entgegen.

