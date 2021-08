POL-OL: +++ Westerstede: Neuer Kontaktbereichsbeamter im Einsatz +++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Seit dem 1. August 2021 hat die Polizei Westerstede mit Polizeioberkommissar Olaf Globisch einen Kontaktbereichsbeamten im Einsatz. Der 55-Jährige ist ab sofort in Westerstede und der Gemeinde Apen zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs, um mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Als "Polizist zum Anfassen" ist er dabei nicht nur ansprechbar für alle polizeilichen Belange, berät und gibt Auskunft, sondern er hat auch ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Ammerländer. Der Schwerpunkt seiner neuen Tätigkeit liegt im präventiven Bereich. Neben dem Bürgerkontakt wirkt der Bockhorner auch bei der Verkehrssicherheitsarbeit und der Schulwegsicherung ebenso wie bei der Kriminalprävention mit. "Ich freue mich auf meine neue Tätigkeit und sehe mich als Bindeglied zwischen Polizei und Bevölkerung", erklärt der 55-Jährige begeistert. Olaf Globisch war zuvor im Einsatz- und Streifendienst der Polizei Westerstede tätig. Durch seine mehrjährige dienstliche Tätigkeit, aber auch als gebürtiger Westersteder ist er mit der Region und den Menschen vor Ort bestens vertraut und vielen Ammerländern bekannt. "Durch diese zusätzliche Stelle möchten wir nicht nur die sichtbare Präsenz und das Sicherheitsgefühl erhöhen, sondern auch die Bürgernähe stärken: Wir möchten für die Ammerländer da und ansprechbar sein. Olaf Globisch ist mit seiner aufgeschlossenen und freundlichen Art die ideale Besetzung für diesen Dienstposten" so Andrea Lamping, Leiterin der Polizei Westerstede, abschließend. Anzutreffen ist der neue "KOB" - so die polizeiliche Abkürzung - insbesondere dort, wo Menschen sind: V.a. auf Wochenmärkten, bei Veranstaltungen, aber auch bei Kindergärten und Schulen ist Olaf Globisch präsent. Und wenn der Polizeioberkommissar nicht gerade auf Fuß- oder Fahrradstreife ist, kann er unter 04488/833-176 kontaktiert werden.

