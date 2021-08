Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Schlägerei am Waffenplatz - Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum vergangenen Sonntag kam es am Waffenplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Männern. Einer der Beteiligten wurde dabei nicht unerheblich verletzt und zeigte den Vorfall am Donnerstag bei der Polizei an.

Den Angaben zufolge war der 31-jährige Oldenburger in der Tatnacht gegen 3.20 Uhr zu Fuß in der Innenstadt unterwegs. Am Rand des Waffenplatzes sei er mit vier weiteren Männern in einen Streit geraten. Kurz darauf sei die Situation derart eskaliert, dass die Männer sich gegenseitig schlugen. Der 31-Jährige sei dabei schließlich zu Boden gegangen, wo er von den anderen Beteiligten weiter geschlagen und auch mit Füßen getreten worden sei.

Dem Oldenburger sei es schließlich gelungen, zu flüchten. Bei einer Untersuchung im Krankenhaus wurden bei ihm mehrere Prellungen sowie der Bruch des Handgelenks festgestellt.

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell