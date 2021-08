Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Erneut falsche Spendensammler im Stadtgebiet unterwegs +++

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Tagen wurden der Polizei erneut Spendensammler gemeldet, die ältere Menschen in ihren Wohnungen bestohlen haben.

Bereits am vergangenen Dienstag (17 Uhr) klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür einer 92-Jährigen am Stau. Der etwa 40 Jahre alte Mann gab vor, für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sammeln zu wollen. In der Wohnung verwickelte er die Oldenburgerin in ein Gespräch und entwendete in einem unbeobachteten Moment Bargeld aus einer Geldbörse.

Eine weitere Tat ereignete sich am Mittwoch: Unter dem Vorwand, Spenden für das DRK sammeln zu wollen, verschaffte sich ein Unbekannter gegen 18 Uhr Zutritt in die Wohnung eines 93-jährigen Oldenburgers an der Rosenstraße. Aus einer Tasche im Schlafzimmer entnahm der Mann mehrere Hundert Euro Bargeld und verabschiedete sich wieder.

Die Beschreibung des Täters stimmte in beiden Fällen nahezu überein: Der Unbekannte wurde als etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben; er hatte dunkelblonde Haare und war mit einem langärmligen weißen Oberteil mit DRK-Aufkleber bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.

