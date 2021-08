Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Westerstede, Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt+++

Oldenburg (ots)

Am Mi., 04.08.21, gg. 21.15 Uhr, befährt ein 75-Jähriger aus Gristede mit seinem Pedelec in Westerstede den Radweg der Langebrügger Straße. Nach Angaben von Zeugen überquert er dann ohne Anzuhalten die Ammerlandallee in Richtung Hüllstede. Hierbei wird er von einem stadtauswärtsfahrenden, vorfahrtberechtigten, 71-jährigen PKW-Fahrer aus Bremerhaven frontal erfasst. Während der PKW-Fahrer unverletzt bleibt, wird der Fahrer des Pedelec bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in das Klinikzentrum Westerstede gebracht. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr.

