Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Brand eines Lkw- Anhängers auf der A 29

Oldenburg (ots)

Am 04.08.2021 fing auf der A 29 in Richtung Wilhelmshaven, kurz hinter der Autobahnauffahrt Varel- Obenstrohe die linke Hinterachse eines Lkw-Anhängers an zu brennen. Geistesgegenwärtig fuhr der Lkw- Fahrer auf den Pannenstreifen, kuppelte den Anhänger ab und stellte eine größere Distanz zwischen Lkw und Anhänger her. Der Anhänger, der mit Kunststoffklappboxen beladen war, musste durch die Feuerwehr ca. zwei Stunden lang abgelöscht werden, da die Flammen immer wieder aufloderten. Die Brandursache konnte bislang nicht ermittelt werden. Auch die Schäden können derzeit nicht beziffert werden. Im Rahmen der Löscharbeiten wurde die Autobahn sowohl halbseitig als auch voll gesperrt. Nennenswerte Verkehrsbehinderungen waren nicht zu verzeichnen.

Während der halbseitigen Sperrung wurde von den Rettungskräften festgestellt, dass durch den fließenden Verkehr keine Geschwindigkeitsreduzierung erfolgt. In dem Zusammenhang wurden von den Rettungskräften vor allem die vorbeifahrenden Lkw genannt.

