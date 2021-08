Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+++

Oldenburg (ots)

4,02 Promille hat ein Autofahrer am heutigen Montag gepustet, nachdem er zuvor einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 48jährige Wiefelsteder befand sich mit seinem VW auf dem Parkplatz des Golfplatzes an der Wemkenstraße in Rastede. Er wollte gegen 13:40 Uhr mit seinem Fahrzeug rückwärts ausparken und fuhr zunächst gegen einen Hyundai. Danach fuhr er vorwärts gegen einen Mercedes. Zeugen riefen die Polizei. Den eingesetzten Beamten fiel sofort der Atemalkoholgeruch des Fahrers auf. Der vor Ort durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 4,02 Promille. Der Gesamtschaden an den drei beschädigten Fahrzeugen dürfte nach ersten Schätzungen etwa 5000,--Euro betragen. Dem Fahrzeugführer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren. Zudem muss er in nächster Zeit auf sein Auto verzichten, denn sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

