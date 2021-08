Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbruchdiebstahl von Pedelec++

Oldenburg (ots)

++Einbruchdiebstahl von Pedelec++ In der Zeit vom 30.07.2021, 19:00 Uhr, bis zum 31.07.2021, 05:50 Uhr, haben bisher unbekannte Täter einen Fahrradschuppen an der Nadorster Straße in 26123 Oldenburg (zwischen Pferdemarkt und Autobahn) aufgebrochen und das darin befindliche Pedelec entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4000.-EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden.(-903249)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell