Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Trunkenheit unter Alkoholeinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis +++

Oldenburg (ots)

Am 31.07.2021, gegen 21:45 Uhr, wird der Polizei in Bad Zwischenahn ein betrunkener Fahrzeugführer mitgeteilt. Der 22jährige Fahrzeugführer aus Bad Zwischenahn konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Während des polizeilichen Einsatzes leistet der 22jährige Widerstand. Es erfolgte anschließend eine Blutentnahme bei dem Fahrzeugführer. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell