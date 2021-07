Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Edewecht +++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, dem 30.07.2021, ist es auf dem Bachmannsweg in 26188 Edewecht zu einer vermeintlichen Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 21:15 Uhr befuhr der Fahrer eines grauen Seat Ibiza den Bachmannsweg von der B401 kommend in Richtung Edewecht. Etwa auf Höhe der Einmündung "Murkenweg" soll ein schwarzer Passat dem Fahrzeugführer die Vorfahrt genommen haben, wodurch dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und unmittelbar hinter dem Murkenweg verunfallte. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach liegend in einem Graben zum Stehen. Der Verursacher verließ die Unfallörtlichkeit in Richtung Edewecht und entfernte sich vom Unfallort, ohne die notwendigen Feststellungen zur Schadensregulierung zu ermöglichen. Im Anschluss an die Verkehrsunfallaufnahme wird festgestellt, dass der verunfallte Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere Angaben zum Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403/927-0 zu melden.

