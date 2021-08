Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Dieb steigt in Reihenhaus ein ++ Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr +++

Oldenburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstag stieg ein unbekannter Täter in ein Reihenhaus an der Ehnernstraße ein und entwendete eine Münz-Sammlung und Schmuck im Wert von über 1000 Euro.

Der Dieb war in der Zeit zwischen 6.30 und 7.45 Uhr durch ein geöffnetes Fenster ins Haus eingestiegen und hatte dort ein Büro durchwühlt. Anschließend war er mit seiner Beute in unbekannte Richtung geflüchtet.

+

Am Montagmorgen wurde der Polizei ein "gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr" gemeldet: Neben einer Parkbucht am Willy-Brandt-Platz hatten Unbekannte einen Kanaldeckel entfernt. Eine 51-jährige Oldenburgerin parkte am Morgen ihr Auto neben dem Gulli und geriet beim Aussteigen mit dem Bein in den etwa einen Meter tiefen Schacht. Dabei wurde sie leicht verletzt. Der gusseiserne Deckel konnte einige Meter entfernt aufgefunden werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Zentralen Kriminaldienst in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115.

