POL-BI: Mit Haftbefehl gesuchter PKW-Fahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Am Samstag, den 10.07.2021, scheiterte ein PKW-Fahrer bei dem Versuch, von der Autobahn über die Vlothoer Straße vor der Polizei zu flüchten. Er besaß keinen Führerschein und wurde per Haftbefehl gesucht.

Ein Streifenwagen der Autobahnpolizeiwache Herford fuhr gegen 09:20 Uhr auf der A2 zwischen Vlotho-West und Herford-Ost in Richtung Dortmund und blockierte den nachfolgenden Verkehr mit dem Streifenwagen, um einen auf der Fahrbahn liegenden Teppich gefahrlos aufnehmen zu können. Ein VW-Fahrer setzte trotz dieser kurzfristigen Sperrung über den Verzögerungsstreifen seine Fahrt an dem Streifenwagen vorbei fort und fuhr an der Ausfahrt Herford-Ost ab. Nach der Beseitigung des Teppichs folgten die Polizeibeamten dem VW Up mit Herforder Kennzeichen zum Zweck der Kontrolle.

Der vor der roten Ampel wartende VW-Fahrer erkannte den herannahenden Polizeiwagen, wechselte von der Rechtsabbiegerspur auf die Linksabbiegerspur und fuhr so bei Grünlicht über die Vlothoer Straße in Richtung Herforder Straße. Der Fahrer erhöhte die Geschwindigkeit und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Als die Polizisten die Verfolgung aufnahmen, beobachteten sie, dass der VW Up kurz vor der Straße "Auf dem Pulsfeld" eine Fahrzeugschlange hinter einem langsam fahrenden Traktor überholte. Daraufhin schalteten die Beamten Blaulicht und Sirene ein, überholten ebenfalls die Fahrzeugschlange und befanden sich hinter dem Flüchtenden. Der VW-Fahrer fuhr an der nächsten Kreuzung links an einem vor der roten Ampel wartenden PKW vorbei bei Rot in die Kreuzung. Ein querender PKW auf der Detmolder Straße musste eine Vollbremsung einleiten, um den Zusammenstoß mit dem Up zu verhindern. Der Flüchtende fuhr weiter auf der Detmolder Straße und hielt schließlich auf dem Parkplatz eines Supermarktes an.

Der 33-jährige Fahrer gestand den Polizisten, keinen Führerschein zu haben. Bei der Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag.

Der Fahrer des querenden PKW sowie Zeugen melden sich beim Verkehrskommissariat 2 unter 0521-545-0.

