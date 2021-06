Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Beule in der Tür; Polizei kontrolliert; Blitzeinschlag vernichtet Gartenhütte; In die Böschung gefahren-Über 3,3 Promille; Tier überfahren-Zeugen gesucht; Unfallflucht in der Feuerwehrzufahrt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Beule in der Tür

Die Polizei Stadtallendorf sucht Zeugen einer Sachbeschädigung an einem roten VW Polo mit Kasseler Kennzeichen. Der Polo parkte zur Tatzeit zwischen 11 Uhr am Samstag und 06.30 Uhr am Sonntag auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrums in der Niederkleiner Straße. Den Spuren nach trat jemand gegen die hintere Tür auf der Fahrerseite und verursachte eine Delle und einen Schaden von mindestens 400 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Dautphe/Sterzhausen - Polizei kontrolliert

Der Regionale Verkehrsdienst Marburg-Biedenkopf kontrollierte unterstützt durch die Bereitschaftspolizei am Montag, 28. Juni, vor der Gesamtschule in Dautphe und auf der Bundesstraße 62 vor Sterzhausen. Die Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessungen sprechen für sich. Zwischen 09 und 11.30 Uhr fuhren 31 Pkw, ein Lkw und ein Schulbus schneller als mit den erlaubten 50 km/h an der Gesamtschule vorbei. Fünf davon waren so schnell, dass sie jetzt auf einen Bußgeldbescheid warten. Die an diesem Tag dort gemessene Höchstgeschwindigkeit fuhr ein 58 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Dautphe. Für seine 84 km/h erwarten ihn ein Bußgeld von 180 Euro, 2 Punkte und ein vierwöchiges Fahrverbot. In Sterzhausen ahndete die Polizei zwischen 13 und 15 Uhr 15 Verstöße bei 17 gemessenen Fahrzeugen. Sämtliche Geschwindigkeitsüberschreitungen bewegten sich im mit Bargeld zu verwarnenden Bereich. "Geschwindigkeit gehört nach wie vor zu den Hauptunfallursachen insbesondere bei den Unfällen mit besonders schweren Folgen. Den Einfluss der Geschwindigkeit auf die Unfallfolgen belegen Studien, wonach bei 65 km/h acht von zehn Fußgängern bei einer Kollision mit einem Auto sterben, während bei 50 km/h acht von zehn überleben. Die Polizei wird im Sinne der Steigerung der Verkehrssicherheit auch weiterhin das Einhalten der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten überwachen.

Silberg - Blitzeinschlag vernichtet Gartenhütte und Baumhaus

Bei dem Gewitter am Montag, 28. Juni, schlug um etwa 17.45 Uhr der Blitz in der Kreuzackerstraße in Silberg ein. Eine Gartenhütte brannte komplett nieder. Darüber hinaus fiel ein Baum samt Baumhaus dem Blitzeinschlag zum Opfer. Dank des schnellen Feuerwehreinsatzes entstand an dem unmittelbar an die Gartenhütte angrenzenden Wohnhaus kein Schaden. Es wurde niemand verletzt.

Lohra - In die Böschung gefahren - Fahrer mit über 3,3 Promille

Der gegen Mittenacht durchgeführte Alkotest des 36 Jahre alten Autofahrers zeigte 3,32 Promille an. Derart unter Alkoholeinfluss stehend war der Mann mit seinem Auto um kurz vor 23 Uhr auf der Kreisstraße 48 von der Straße abgekommen und in der Böschung gelandet. Ob an dem Auto ein Schaden entstand bedarf weiterer Untersuchungen. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und veranlasste eine Blutprobe. Ein Abschleppunternehmen barg das Auto.

Marburg - Tier überfahren - Polizei sucht Zeugen

Aufgrund bisheriger Erkenntnisse steht der Fahrer eines grauen/anthrazitfarbenen Autos unter dem Verdacht, eine Taube absichtlich überfahren zu haben. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 26. Juni, um ca. 13.20 Uhr, in der Straße Roter Graben zwischen dem Steinweg und der Straße Zwischenhausen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen. Wer hat den Vorfall noch beobachtet? Wer kann Angaben zur Fahrweise bzw. zum Geschehensablauf machen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Unfallflucht in der Feuerwehrzufahrt

Am Montag, 28. Juni, gegen 15.50 Uhr, zeigte der Besitzer eines grauen Skoda Octavia eine Unfallflucht an. Sein Auto stand widerrechtlich parallel zur Straße in der Feuerwehrzufahrt zum Anwesen Am Richtsberg 76. An dem Auto entstand ein Schaden am linken Außenspiegel. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder dessen Fahrer*in. Wer hat am Montag vor 15.50 Uhr ein Fahrmanöver beobachtet, dass zu dem Schaden am Skoda geführt haben könnte? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell