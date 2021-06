Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrüche gescheitert - Polizei bittet um Hinweise; Ladendiebe festgenommen; ... und wieder beendete die Polizei Autofahrten; Unfallflucht in der Mozartstraße - Polizei sucht Zeugen

Einbrüche gescheitert - Polizei bittet um Hinweise

Cölbe/Wehrda

Nach gescheiterten Einbrüchen in ein Haus in der Straße Am Schubstein in Cölbe und in zwei Geschäfte im Huteweg in Wehrda bittet die ermittelnde Kripo Marburg um sachdienliche Hinweise.

Als in der Nacht zum Samstag, 26. Juni, ein Anwohner seinen Hund zwischen 00.35 und 00.44 Uhr noch mal in den Garten lässt, hört er vom Nachbarhaus kommend knarzende Geräusche. Der Mann schaut nach und sieht zwei Personen, die sofort durch das angrenzende Feld wegrannten. Eine Beschreibung war aufgrund der Dunkelheit nicht möglich. Die Polizei stellte ein im Feld zurückgelassenes Brecheisen zur Spurenauswertung sicher. Die Täter hatten versucht, die Kellertür zu dem Haus am Schubstein aufzuhebeln.

Die Einbruchsversuche im Huteweg passierten in der gleichen Nacht. Der oder die Täter versuchten, die Schiebetür zum Gutkauf-Markt aufzubrechen und die Scheibe der Eingangstür zur Apotheke einzuschlagen. An der Apotheke kam es darüber hinaus zu Sachbeschädigungen und Aufbrüchen des Rezepteinwurf- und Briefkastens.

Wer hat in der Nacht an den beschriebenen Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Ladendiebe festgenommen

Bei der Festnahme zweier mutmaßlicher Ladendiebe erblickten zwei weitere Männer die Streife und leerten ihren mit Tabakwaren gefüllten Rucksack wieder. Auch diese Männer nahm die Polizei vorübergehend fest.

Am Freitag, 25. Juni, gelang es zwei mutmaßlichen Ladendieben, den Markt am Erlenring mit Tabakwaren im Wert von über 1800 Euro zu verlassen. Die Männer hatten ihre Beute aus dem ersten Besuch offenbar kurz abgelegt und betraten nur wenige Minuten später den Laden erneut. Der Detektiv hatte die Männer zuvor beobachtet, konnte die Flucht aber nicht mehr verhindern. Er erkannte sie daher sofort wieder und rief die Polizei. Bei den späteren Ermittlungen fand die Polizei die Beute in einem Gebüsch und weiteres mutmaßliches Diebesgut in einem Schließfach am Hauptbahnhof. Während die Polizei die beiden im Ostkreis lebenden Männer im Alter von 29 und 34 Jahren festnahmen, vereitelten sie unbewusst einen weiteren mutmaßlich geplanten Ladendiebstahl. Zwei Männer hatten die Streife erblickt und die Tabakwaren aus ihrem Rucksack daraufhin wieder ausgepackt. Allerdings waren sowohl das Einladen als auch das Ausladen nicht unbeobachtet geblieben. Die Polizei nahm daher auch diese beiden im Ostkreis lebenden Männer im Alter von 25 und 32 Jahren vorübergehend fest. Ausreichende Haftgründe lagen gegen keinen der vier Männer vor.

Landkreis - ... und wieder beendete die Polizei Autofahrten

In Roßdorf stoppte eine Streife am Freitag, 26. Juni, etwa 15 Minuten vor Mitternacht ein Auto und musste dann gleich mehrere Anzeigen aufnehmen. Der 34 Jahre alte Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Er hat keinen Führerschein und fuhr entstempeltes, also nicht zugelassenes und nicht versichertes Auto. Trotz des deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruchs lehnte der Mann einen Alkotest ab, was ihn aber dann nicht vor der Blutprobe bewahrte.

Bereits Freitagmittag (25. Juni; 12.40Uhr) nahm die Polizei in er Gladenbacher Straße in Dautphetal einen Auffahrunfall auf. Da die Beamten Auffälligkeiten feststellten, ließen sie den 20 Jahre alten Beteiligten einen Drogentest durchführen. Der Test reagierte positiv auf THC. Die Polizei veranlasste aus diesem Grund eine Blutprobe.

Für einen 31 Jahre alten Mann aus dem Ostkreis endete die Autofahrt mit der Kontrolle in Kirchhain am Samstag, 26. Juni, um 03.30 Uhr. Sein Drogentest reagierte auf Amphetamine.

Nachdem ein Auto am Samstag, 26. Juni, gegen 15 Uhr in der Neuen Kasseler Straße ohne ersichtlichen Grund innerhalb kurzer Strecke gleich mehrfach die Fahrstreifenbegrenzung überfuhr, kontrollierte Polizei den Fahrer. Alkohol war nicht im Spie, allerdings reagierte ein Drogentest auf Amphetamine. Wie üblich führte das zur Untersagung der Weiterfahrt und zur Blutprobe.

Das gleiche Schicksal ereilte am Sonntag, 27. Juni, um 19 Uhr einen 30 Jahre alten Mann. Er saß am Steuer eines Autos mit Verischerungskennzeichen. Bei der Kontrolle zwischen der Ochsenburg und Argenstein reagierte sein Drogentest auf THC. Eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Nacht zum Montag, 28. Juni, um kurz nach 02 Uhr hatte sowohl für die Fahrerin als auch für die Mitfahrerin Folgen. Bei der Fahrerin reagierte ein Drogentest gleich auf mehrere Substanzen positiv, bei der Mitfahrerin stellte die Polizei Amphetamine sicher. Die Polizei veranlasste bei der Fahrerin die notwendige Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt. Die Begleiterin erwartet ein Verfahren wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln.

Stadtallendorf - Unfallflucht in der Mozartstraße - Polizei sucht Zeugen

Nach den Spuren am hinten rechts beschädigten schwarzen Skoda Superb kam es wahrscheinlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zur Kollision. Der Schaden am Skoda beträgt mindestens 2000 Euro. Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug und/oder dessen Fahrer*in ergaben sich bislang nicht. Der Unfall war zwischen 18 Uhr am Freitag und 13.30 Uhr am Sonntag, 27. Juni. Der Skoda parkte auf dem Parkplatz der Mozartstraße 12a. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer*in geben? Wo steht ein seit dieser Zeit frisch unfallbeschädigtes Fahrzeug eventuell mit schwarzer Fremdfarbe? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

