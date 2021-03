Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Versuchter Diebstahl

Baden-Baden, Oos (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht auf Dienstag an einem Kassenautomaten auf einem Parkplatz in der Flugstraße zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen dürften die ungebetenen Besucher gegen 2 Uhr schweres Werkzeug benutzt haben, um an das Innere des Automaten zu gelangen. Letztlich mussten sie unverrichteter Dinge von Dannen ziehen. Sie schafften es nicht, das ersehnte Bare zu stehlen. Dafür hinterließen sie einen Schaden von rund 1.000 Euro. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

