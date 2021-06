POL-MR: Festnahmen nach Autoaufbruch; Verlorene Flüssigkeit abgebunden - Straße nicht gereinigt - Kradfahrer stürzte; Grauer Mercedes angefahren - Tatort: Ockershäuser Allee

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Ostkreis - Festnahmen nach Autoaufbruch - Umfangreiche Ermittlungen dauern an

Nach den ersten Ermittlungen stehen vier in der Nacht zum Donnerstag, 24. Juni, vorübergehend festgenommene Männer unter dem Verdacht, regelmäßig einzeln oder gemeinsam in wechselnder Zusammensetzung auf Diebestour gewesen zu sein. Die Polizei stellte diverse, mutmaßlich gestohlene Gegenstände sicher, darunter ein offenbar neuwertiges E-Bike, dessen Diebstahl der Besitzer erst nach der Sicherstellung anzeigte. Bei den Festgenommenen handelt es sich um polizeibekannte Männer im Alter von 19, 29, 31 und 34 Jahren.

In der Nacht zum Donnerstag meldeten die Besitzer um kurz vor 02 Uhr einen offenbar noch nicht lange zurückliegenden Einbruch in ihren in der Straße Im Hattenrod geparkten Pkw. Bis dahin noch unbekannte Täter hatten zwei Scheiben des Autos eingeschlagen, eine Delle an der hinteren linken Tür verursacht und den Pkw durchwühlt. Sowohl in diesem Auto, als auch an einem Luftlinie 15 Meter entfernt, auf einem unbefestigten Weg parallel zu den Bahngleisen geparkten Auto mit ebenfalls eingeschlagener Scheibe sicherte die Polizei Blutspuren. Die weiteren Ermittlungen führten die Stadtallendorfer Beamten letztlich zu den vier Tatverdächtigen. Bei der folgenden, von der Staatsanwaltschaft Marburg angeordneten Durchsuchung stellten sie u.a. ein neuwertiges E-Bike, ein Tom-Tom-Navigationsgerät, offensichtlich Beute aus dem durchwühlten Auto in der Straße Im Hattenrod, teils noch mit Etiketten versehene Kleidung, Schuhe, Hygieneartikel, Ultraschallzahnbürsten oder auch Koffer sicher. Die Verdächtigen konnten für keinen einzigen Gegenstand einen Eigentumsnachweis vorlegen. Das E-Bike händigte die Polizei dem Eigentümer sozusagen bei der Anzeigenerstattung wieder aus. Der Täter hatte es am Mittwoch, 23. Juni, um 15.55 Uhr, in der Schäferstraße in Großseelheim gestohlen. Etwaige Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich zu melden. Wem ist das weiße Cube Reaction Hybrid SL 625 nach 15.55 Uhr zwischen Großsellheim und Neustadt aufgefallen? Wer kann Angaben zum Benutzer machen? Hinweise dazu bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Die Ermittlung zur Herkunft der übrigen Gegenstände dauern derzeit noch an. Ausreichende Haftgründe lagen noch nicht vor, sodass die Polizei die Männer nach den erforderlichen Maßnahmen wieder entließ.

Rauschenberg - Verlorene Flüssigkeit abgebunden - Straße nicht gereinigt - Kradfahrer stürzte

Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades stürzte auf einer durch Flüssigkeit und offenbar Streusalz verunreinigten Fahrbahn. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zum Verursacher des Straßenzustands.

Der Unfall passierte am Mittwoch, 23. Juni, gegen 18.20 Uhr auf der Kreisstraße 12 zwischen Rauschenberg und Buchholz. Nach Aussage von mehreren Zeugen fuhr der Kradfahrer mit geringer Geschwindigkeit und stürzte in einer langgezogenen Kurve auf der verunreinigten Straße. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass eine ca. 60 Meter lange Spur auf der Straße fest. Die Gesamtumstände deuten darauf hin, dass jemand versucht hat, eine verlorengegangene Flüssigkeit, eventuell Öl oder Dieselkraftstoff, mit Streusalz abzubinden bzw. zu neutralisieren. Einen Hinweis auf eine Ölspur oder eine verschmutzte Fahrbahn gab es nicht. Der jugendliche Kradfahrer rutschte in der Kurve auf dem Gemisch aus und stürzte. Er erlitt eher leichtere Verletzungen. Die Höhe des Schadens an seinem Zweirad steht noch nicht fest. Die Polizei veranlasste anschließend die Reinigung der Straße durch die Straßenmeisterei. Wer hat die Flüssigkeit verloren? Wer hat das Abstreuen/Neutralisieren gesehen und kann Hinweise zu der Person oder einem am Unfallort möglicherweise mit Panne liegengebliebenen Fahrzeug geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Grauer Mercedes angefahren - Tatort: Ockershäuser Allee

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten nach einer Verkehrsunfallflucht in der Ockershäuser Allee um sachdienliche Hinweise. Der Unfall war am Donnerstag, 24. Juni, zwischen 09.50 und 10.20 Uhr. Der beschädigte grauer Mercedes der E-Klasse parkte auf dem eingezeichneten Behindertenparkplatz vor dem Anwesen Ockershäuser Allee 4. An der Anstoßstelle vorne links an der Stoßstange befand sich orangefarbene Fremdfarbe. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Auto und/oder dessen Fahrer*in geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

