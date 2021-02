Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Getränkehandel

Hamm-Heessen (ots)

Zwischen Samstag, 13. Februar, 16 Uhr, und Montag, 15. Februar, 7.40 Uhr, drangen Unbekannte in einen Getränkehandel auf der Straße "Im Landwehrwinkel" ein. Die Täter schnitten eine Metalltür auf und gelangten so in das Gebäudeinnere.

Aus einem Tresor entwendeten sie eine geringe vierstellige Summe. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell