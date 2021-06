Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Frau belästigt - Berichtigung! (Bezug zur Presseinfo vom 23. Juni)

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt - Frau belästigt - Berichtigung! (Bezug zur Presseinfo vom 23. Juni)

Leider gab es bei der ersten Meldung einen Übermittlungsfehler. Das Alter des Täters ist nicht 20 bis 25 Jahre, sondern eher zwischen 50 und 60 Jahre. Ich bitte die Meldung insofern zu berichtigen.

Hier die korrigierte Fassung:

Am Dienstag, 22. Juni, um 22.12 Uhr belästigte ein Mann an der Bushaltestelle am Neustädter Bahnhof eine 21 Jahre junge Frau. Er berührte sie mehrfach unsittlich. Letztlich ging die Frau weg und informierte die Polizei. Die Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos. Er stieg eventuell in einen Bus oder Zug. Der Gesuchte hatte einen Stoppelbart, ist ca. 1,65 Meter groß, und zwischen 50 und 60 Jahre alt, und war nach Aussage der Frau möglicherweise rumänischer Herkunft. Er trug am Dienstag ein graues T-Shirt und eine dunkle Hose. Wem ist dieser Mann in Neustadt noch aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung beitragen könnten? Gibt es möglicherweise weitere Frauen, die von einem solchen Mann bedrängt oder belästigt wurden? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

