Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Messer steckte - Einbruch gescheitert; Unfallflucht in Stadtallendorf und diverse Sachbeschädigungen in Neusadt, Oberweimar, Marburg und Dautphetal Mornshausen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Blaue Farbspuren auf bronzefarbenem Nissan

Die Polizei Stadtallendorf ermittelt nach einer Unfallflucht auf der Niederrheinischen Straße, sucht Zeugen und bittet um Hinweise. Der unfall passierte am Montag, 28. Juni, zwischen 09.30 und 10.15 Uhr. Den Spuren nach streifte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Niederrheinische Straße 10 geparkten bronzefarbenen Nissan und verursachte dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Aufgrund der zurückgebliebenen Farbspuren war das verursachende Fahrzeug zumindest in Teilen blau und müsste ebenfalls entsprechende eventuell leichte Unfallspuren mutmaßlich auf der Beifahrerseite haben. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Neustadt - Graffitientfernung verursacht Schaden

Diesmal sucht die Polizei nicht nach dem Anbringen, sondern wegen der Beseitigung eines bewusst und gewollt angebrachten Graffiti nach Zeugen. Das Graffiti zierte die Fassade des Jugendclubs in der Straße An der Weißmühle und beschrieb, dass alle Menschen gleich sind. Es sollte die Integration und das Verständnis für andere fördern. Bei der Entfernung beschädigten der oder die unbekannten Täter den Fassadenputz. Nach ersten Schätzungen ist der entstandene Schaden vierstellig. Das Ganze ereignete sich zwischen 15 Uhr am Donnerstag und 14.30 Uhr am Freitag, 25. Juni. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder an den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 066928936.

Oberweimar - Auto verkratzt

Durch das Verkratzen des Lacks entstand dem Eigentümer ein Schaden von 1632,42 Euro. Der betroffene blaue Opel Meriva parkte zur Tatzeit zwischen 11.0 Uhr am Mittwoch und 06.50 Uhr am folgenden Donnerstag, 24. Juni auf der Straße vor dem Anwesen Gartenstraße 4. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Marburg - Statue beschmiert

Mit weißer Farbe beschmierten Unbekannte im Garten des Kunstgebäudes in der Biegenstraße die Bronzestatue "Kauernde". Die Reinigung kostet einen höheren wohl dreistelligen Betrag. Die Polizei ermittelt daher wegen Sachbeschädigung. Wer hat zur Tatzeit zwischen 18 Uhr am Freitag und 06.55 Uhr am Montag, 28.Juni, in dem Garten entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Messer steckte - Einbruch gescheitert

Ein Einbrecher versuchte, mit einem Messer eine Ladentür aufzuhebeln. Der Täter scheiterte und blieb ohne Beute. Er ließ das Messer steckend in der Ladentür zurück. Der Einbruchsversuch in das Geschäft in der Bahnhofstraße war am zurückliegenden Wochenende, zwischen 17.30 Uhr am Samstag und 04.15 Uhr am Montag, 28. Juni. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Dautphetal Mornshausen - Hauswand besudelt

Zwischen Montag, 14. Juni und Mittwoch, 23. Juni, besudelten Unbekannte in der Straße Am Stoß eine Hauswand mit einer nicht bestimmbaren Flüssigkeit. Da sich diese nicht einfach abspülen ließ, entstand den Eigentümern ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei Biedenkopf ermittelt daher wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu Beobachtungen, die mit der Tat zusammenhängen könnten. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Auto besprüht

Nach der Sachbeschädigung an einem braunen Audi A 1 mit VB- Kennzeichen sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise. Der Audi parkte zur Tatzeit zwischen 15 Uhr am Samstag und 14 Uhr am Montag, 28. Juni, ordnungsgemäß am Straßenrand vor dem Anwesen Uferstraße 20. In dieser Zeit sprühte jemand mit hellblauer Farbe ein sexistisches Symbol auf die Beifahrerseite. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell