Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

Die Polizei in Lathen sucht Zeugen nach einem Vorfall, der sich am Freitag gegen 21.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bahnhofstraße ereignete. Ein bislang unbekannter Sozius auf einem blauen Peugeot-Roller schlug beim Vorbeifahrern auf das Gesäß einer jungen Frau. Die beiden Männer auf dem Roller werden als circa 25 Jahre alt und von korpulenter Statur beschrieben. Der Fahrer hat rötliches, kurzes Haar und trug eine dunkle Jacke. Sein Mitfahrer hatte dunkle, kurze Haare und trug ein oranges T-Shirt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lathen unter der Rufnummer 05933/92457-0 in Verbindung zu setzen.

